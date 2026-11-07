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Zemřel chilský režisér Sebastián Lelio. Držiteli Oscara bylo 52 let

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  9:14aktualizováno  9:14
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Chilský filmař Sebastián Lelio ukazuje sošku Oscara za nejlepší cizojazyčný...

Chilský filmař Sebastián Lelio ukazuje sošku Oscara za nejlepší cizojazyčný film, kterou získal jeho snímek Fantastická žena, po setkání s chilskou prezidentkou Michelle Bacheletovou před prezidentským palácem La Moneda v Santiagu. (7. března 2018) | foto: Profimedia.cz

Režisér Sebastián Lelio (5. června 2018)
Chilský režisér Sebastián Lelio během zahajovacího ceremoniálu 14. ročníku...
Režisér Sebastián Lelio a herečka Rachel McAdamsová při natáčení scény z filmu...
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5 fotografií
Ve věku 52 let zemřel chilský filmový režisér Sebastián Lelio. V roce 2018 získal Oscara za nejlepší zahraniční film za drama Fantastická žena. O jeho úmrtí informovala v pátek rodina na sociální síti Instagram. Jako důvod bez bližších podrobností uvedla zdravotní problémy.

Film Fantastická žena s transgenderovou herečkou Danielou Vegaovou v hlavní roli vypráví příběh transgenderové ženy, jejíž život zásadně změní smrt jejího partnera.

Snímek získal uznání za své zpracování tématu transgender identity a byl druhým chilským filmem oceněným Oscarem, po animovaném krátkém filmu Bear Story z roku 2016.

Mezi další Leliovy filmy patří Gloria, La Ola, Irský zázrak či Neposlušnost. Během kariéry spolupracoval mimo jiné s herečkami Julianne Mooreovou, Rachel Weiszovou a Florence Pughovou. V září začal natáčet nový snímek Poeta Chileno (Chilský básník) podle knihy spisovatele Alejandra Zambry.

Lelio se narodil v argentinské Mendoze, v Chile však vyrůstal od dvou let. Několik let žil v Berlíně, kam přijel v roce 2012 na umělecký pobyt v rámci programu Německé akademické výměnné služby.

V německé metropoli pracoval na střihu filmu Gloria, který byl v roce 2013 uveden na Berlinale. Jeho hlavní představitelka Paulina Garcíaová za něj získala Stříbrného medvěda pro nejlepší herečku.

V Berlíně také vznikl námět na Fantastickou ženu, která mu později vynesla Oscara.

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