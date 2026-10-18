Ve věku 77 let zemřel herec a dabér Ota Jirák, hlas Heleho, Alfa i Hagrida

Manželka Drahomíra uvedla, že herec zemřel 17. října a rozloučení proběhne v rodinném kruhu.
Ota Jirák se narodil 12. dubna 1949 v Debři u Mladé Boleslavi, dětství ale prožil v Praze. Vystudoval loutkoherectví na pražské DAMU a profesně začínal u divadla. Působil mimo jiné ve Vedeném divadle Karla Makonje, v Cirkusu Alfréda Ctibora Turby a později ve studiu GAG Borise Hybnera. Vyzkoušel si také pantomimu a práci mima.
Příležitostně účinkoval v Prozatímním divadle Františka Ringo Čecha či v divadle Semafor. V září 2003 nastoupil do angažmá v Městském divadle v Mladé Boleslavi a vrátil se tak do rodného kraje.
První setkání s televizní kamerou zprostředkoval Jirákovi režisér Ján Roháč, když jej coby nadaného mima angažoval do půvabné televizní grotesky Tři chrobáci. Herec představoval jednoho ze zvědavých broučků, kteří objevují lidskou domácnost. Režiséři mu pak nabízeli role v pohádkách či v seriálech (Arabela). Objevil se i v seriálech pro dospělé (Život na zámku) či v sitcomech (Nováci). Zahrál si například i v seriálu Slunečná. Obvykle býval představitelem přátelských pohodářů se sklonem k humoru.
Hlas, který provázel generace dětí
Jednou z nejvýraznějších kapitol Jirákovy kariéry je spolupráce s Jiřím Lábusem na dětském pořadu Studio Kamarád. Zatímco Lábus propůjčil hlas postavičce Jů, Jirák se stal hlasem Heleho. Dvojice provázela dětské diváky už od osmdesátých let a její postavičky si oblíbily celé generace.
K Heleho hlasu se přitom Jirák dostal trochu oklikou. Původně ho měl namlouvat Milan Neděla, který ale onemocněl, a tak dostal příležitost právě Jirák. Když loutku poprvé uviděl, okamžitě si představil, jak by měla mluvit. Z dočasného záskoku se nakonec stala role, která ho provázela po velkou část profesního života.
Jeho hlasem mluví také Tygr z animovaného seriálu Medvídek Pú, zní v Garfieldovi 2 nebo v polském animovaném cyklu Slavný lovec Pampalini. Namluvil i mamuta Mannyho ve filmu Doba ledová nebo Obelixe v animovaném snímku Asterix a Vikingové. Z české animované tvorby Jirák namluvil třeba večerníčkový seriál Hajadla a celovečerní snímky Fimfárum Jana Wericha a Fimfárum 2.
Jirákův hlasový rejstřík se ovšem neomezoval jen na dětskou zábavu. Výraznou stopu zanechal také v zahraničních filmech a seriálech. K jeho známým dabingovým rolím patří mimozemšťan Alf ze stejnojmenného sitcomu, mamut Manny z animované série Doba ledová, Obelix nebo Rubeus Hagrid z filmů o Harrym Potterovi.
V posledních letech se jeho pracovní tempo proměnilo v souvislosti se zdravotními komplikacemi. S manželkou Drahomírou žil v domě u Mladé Boleslavi. Ve volném čase se věnoval výtvarné činnosti - malbě, grafice a tvorbě smaltů.