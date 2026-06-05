Zemřel herec Anthony Head. Proslavil se v seriálu Buffy, přemožitelka upírů

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  19:28
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Ve věku 72 let zemřel britský herec Anthony Head, kterého si diváci po celém světě pamatují především jako Ruperta Gilese ze seriálu Buffy, přemožitelka upírů nebo jako Ruperta Manniona v komediálním hitu Ted Lasso. O jeho úmrtí informovala rodina. Herec zemřel na komplikace spojené se zápalem plic.
Zemřel herec Anthony Head, známý z Buffy, přemožitelky upírů.

Zemřel herec Anthony Head, známý z Buffy, přemožitelky upírů. | foto: Profimedia.cz

Herec Anthony Head na akci Comic-Con v Kalifornii. (25. července 2014)
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„Zemřel pokojně obklopen rodinou,“ uvedly v prohlášení jeho dcery Emily a Daisy Headová. Podle nich bylo ctí sledovat, jaký dopad měla jeho práce na diváky i kolegy po celém světě.

Head se proslavil především rolí knihovníka a mentora Ruperta Gilese v kultovním seriálu Buffy, přemožitelka upírů, kde po boku Sarah Michelle Gellar účinkoval v letech 1997 až 2003. Později zaujal také jako manipulativní podnikatel Rupert Mannion v seriálu Ted Lasso.

Během své kariéry se objevil také v seriálech Merlin nebo Little Britain a zahrál si i ve filmech jako The Iron Lady. Vedle televizní a filmové tvorby byl aktivní také na divadelních scénách londýnského West Endu.

Anthony Head pocházel z umělecké rodiny. Jeho otec byl dokumentarista a matka herečka. Popularitu ve Velké Británii získal už v 80. letech díky reklamám na kávu Nescafé Gold Blend, které z něj udělaly známou televizní tvář ještě před průlomovou rolí v Buffy.

Jeho smrt přichází jen několik měsíců po úmrtí dlouholeté partnerky Sarah Fisherové, která zemřela na konci loňského roku ve věku 61 let.

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