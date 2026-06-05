Zemřel herec Anthony Head. Proslavil se v seriálu Buffy, přemožitelka upírů

„Zemřel pokojně obklopen rodinou,“ uvedly v prohlášení jeho dcery Emily a Daisy Headová. Podle nich bylo ctí sledovat, jaký dopad měla jeho práce na diváky i kolegy po celém světě.
Head se proslavil především rolí knihovníka a mentora Ruperta Gilese v kultovním seriálu Buffy, přemožitelka upírů, kde po boku Sarah Michelle Gellar účinkoval v letech 1997 až 2003. Později zaujal také jako manipulativní podnikatel Rupert Mannion v seriálu Ted Lasso.
Během své kariéry se objevil také v seriálech Merlin nebo Little Britain a zahrál si i ve filmech jako The Iron Lady. Vedle televizní a filmové tvorby byl aktivní také na divadelních scénách londýnského West Endu.
Anthony Head pocházel z umělecké rodiny. Jeho otec byl dokumentarista a matka herečka. Popularitu ve Velké Británii získal už v 80. letech díky reklamám na kávu Nescafé Gold Blend, které z něj udělaly známou televizní tvář ještě před průlomovou rolí v Buffy.
Jeho smrt přichází jen několik měsíců po úmrtí dlouholeté partnerky Sarah Fisherové, která zemřela na konci loňského roku ve věku 61 let.