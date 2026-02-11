Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou

  21:39
Zemřel americký herec James Van Der Beek známý například rolí Dawsona Leeryho v teenagerovském seriálu Dawsonův svět. Předloni v listopadu oznámil, že mu byla diagnostikována rakovina tlustého střeva a konečníku. Otec šesti dětí podstupoval léčbu.
James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024)

James Van Der Beek v Los Angeles (18. listopadu 2024) | foto: AP

James Van Der Beek (prosinec 2025)
James Van Der Beek s manželkou (prosinec 2025)
James Van Der Beek s rodinou v Egyptě (červen 2024)
James Van Der Beek s manželkou Kimberly (2023)
Oznámení o jeho smrti bylo zveřejněno i na jeho instagramovém profilu.

„Náš milovaný James David Van Der Beek dnes ráno pokojně zesnul. Svým posledním dnům čelil s odvahou, vírou a důstojností. Je mnoho věcí, které bychom mohli sdílet ohledně jeho přání, lásky k lidstvu a posvátnosti času. Tyto dny ještě přijdou,“ stojí v příspěvku s tím, že rodina nyní prosí o klid. „Nyní však prosíme o klid a soukromí, abychom mohli truchlit nad ztrátou našeho milovaného manžela, otce, syna, bratra a přítele.“

Diagnózu se herec dozvěděl v srpnu 2023. „Mám rakovinu tlustého střeva. S touto diagnózou se potýkám v soukromí a podnikám kroky k jejímu vyřešení za podpory mé úžasné rodiny,“ řekl tehdy Van Der Beek pro časopis People. Oznámení učinil poté, co se dozvěděl, že o jeho nemoci chce psát bulvár. Někteří jeho přátelé se to tak dozvěděli z médií, za což se jim omluvil.

James Van Der Beek se v devadesátých letech proslavil hlavní rolí romantického snílka Dawsona Leeryho v úspěšném teenagerovském seriálu Dawsonův svět.

V roce 2020 se herec s rodinou přestěhoval z rušného Los Angeles do Texasu, ale nepřestal účinkovat v různých seriálech. Od doby, kdy se dozvěděl diagnózu, se šestinásobný otec sice soustředil na své zdraví, ale dál natáčel například seriál Walker nebo film Sidelined: The QB and Me.

S manželkou Kimberly vychovával dcery Olivii, Annabel, Emilii a Gwendolyn a syny Joshuu a Jeremiaha.

vanderjames

Our beloved James David Van Der Beek passed peacefully this morning. He met his final days with courage, faith, and grace. There is much to share regarding his wishes, love for humanity and the sacredness of time. Those days will come. For now we ask for peaceful privacy as we grieve our loving husband, father, son, brother, and friend.

11. února 2026 v 20:29, příspěvek archivován: 11. února 2026 v 21:13
