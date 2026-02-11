Zemřel americký herec James Van Der Beek, bojoval s rakovinou

Oznámení o jeho smrti bylo zveřejněno i na jeho instagramovém profilu.
„Náš milovaný James David Van Der Beek dnes ráno pokojně zesnul. Svým posledním dnům čelil s odvahou, vírou a důstojností. Je mnoho věcí, které bychom mohli sdílet ohledně jeho přání, lásky k lidstvu a posvátnosti času. Tyto dny ještě přijdou,“ stojí v příspěvku s tím, že rodina nyní prosí o klid. „Nyní však prosíme o klid a soukromí, abychom mohli truchlit nad ztrátou našeho milovaného manžela, otce, syna, bratra a přítele.“
Diagnózu se herec dozvěděl v srpnu 2023. „Mám rakovinu tlustého střeva. S touto diagnózou se potýkám v soukromí a podnikám kroky k jejímu vyřešení za podpory mé úžasné rodiny,“ řekl tehdy Van Der Beek pro časopis People. Oznámení učinil poté, co se dozvěděl, že o jeho nemoci chce psát bulvár. Někteří jeho přátelé se to tak dozvěděli z médií, za což se jim omluvil.
James Van Der Beek se v devadesátých letech proslavil hlavní rolí romantického snílka Dawsona Leeryho v úspěšném teenagerovském seriálu Dawsonův svět.
V roce 2020 se herec s rodinou přestěhoval z rušného Los Angeles do Texasu, ale nepřestal účinkovat v různých seriálech. Od doby, kdy se dozvěděl diagnózu, se šestinásobný otec sice soustředil na své zdraví, ale dál natáčel například seriál Walker nebo film Sidelined: The QB and Me.
S manželkou Kimberly vychovával dcery Olivii, Annabel, Emilii a Gwendolyn a syny Joshuu a Jeremiaha.