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Zemřel herec Miloslav Kopečný, vekslák Slepejš z filmu Bony a klid. Bylo mu 82 let

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  12:24aktualizováno  12:24
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K Miloši Kopečnému neodmyslitelně patří role veksláka ve filmu Bony a klid z...

K Miloši Kopečnému neodmyslitelně patří role veksláka ve filmu Bony a klid z 80. let. „Ačkoliv jsem odehrál více jak 180 rolí, lidé mě dodnes znají hlavně jako Slepejše,“ říká. | foto: Archiv MAFRA

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Ve věku 82 zemřel herec Miloslav Kopečný, rodák z Třebíče. Jeho nejznámější postava byl šmelinář s přezdívkou Slepejš z filmu Bony a klid režiséra Víta Olmera. Hrál i ve volném pokračování Bony a klid 2. Dále hrál ve filmech Kalamita, Rozpuštěný a vypuštěný, Kousek nebe nebo Vlny. Zpráva o jeho odchodu se objevila na facebooku Divadla Palace.

Miloslav Kopečný se narodil 18. září 1944 v Třebíči. První angažmá získal ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde hrál zejména komické a muzikálové role. V roce 1969 odešel do Divadla F. X. Šaldy v Liberci.

V roce 1983 odešel do Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde hrál mimo jiné markýze Sada ve hře Petra Weisse Marat-Sade, Schwittera v Dürrenmattově Meteoru či starého Karamazova v Bratrech Karamazových.

V roce 1993 začal hostovat v pražském Divadle Labyrint (dnešní Švandovo divadlo na Smíchově), kde hrál například Komtura v Grabbeho Donu Juanovi a Faustovi či starého Millera v Schillerových Úkladech a lásce. Začal spolupracovat také s Divadlem pod Palmovkou, kam později nastoupil do angažmá.

Na filmovém plátně debutoval v roce 1966 v detektivce Poklad byzantského kupce. Následovaly role ve filmech Kalamita, Rozpuštěný a vypuštěný nebo v psychologickém dramatu Antonyho šance, které v roce 1986 natočil režisér Vít Olmer. Ten také na Miloslava Kopečného myslel při obsazování snímku Bony a klid a přidělil mu roli veksláka Slepejše.

A když se Olmer v roce 2014 k jednomu ze svých nejúspěšnějších filmů vrátil pokračováním Bony a klid 2, byl Kopečný alias Slepejš opět u toho. Poslední položkou hercovy filmografie je snímek Vlny režiséra, scenáristy a herce Jiřího Mádla.

Miloslav Kopečný se objevil také v seriálech Život na zámku, Dobrodružství kriminalistiky, Černí andělé nebo Stopy života.

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