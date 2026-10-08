Zemřel herec Miloslav Kopečný, vekslák Slepejš z filmu Bony a klid. Bylo mu 82 let

Miloslav Kopečný se narodil 18. září 1944 v Třebíči. První angažmá získal ve Východočeském divadle v Pardubicích, kde hrál zejména komické a muzikálové role. V roce 1969 odešel do Divadla F. X. Šaldy v Liberci.
V roce 1983 odešel do Činoherního studia v Ústí nad Labem, kde hrál mimo jiné markýze Sada ve hře Petra Weisse Marat-Sade, Schwittera v Dürrenmattově Meteoru či starého Karamazova v Bratrech Karamazových.
V roce 1993 začal hostovat v pražském Divadle Labyrint (dnešní Švandovo divadlo na Smíchově), kde hrál například Komtura v Grabbeho Donu Juanovi a Faustovi či starého Millera v Schillerových Úkladech a lásce. Začal spolupracovat také s Divadlem pod Palmovkou, kam později nastoupil do angažmá.
Na filmovém plátně debutoval v roce 1966 v detektivce Poklad byzantského kupce. Následovaly role ve filmech Kalamita, Rozpuštěný a vypuštěný nebo v psychologickém dramatu Antonyho šance, které v roce 1986 natočil režisér Vít Olmer. Ten také na Miloslava Kopečného myslel při obsazování snímku Bony a klid a přidělil mu roli veksláka Slepejše.
A když se Olmer v roce 2014 k jednomu ze svých nejúspěšnějších filmů vrátil pokračováním Bony a klid 2, byl Kopečný alias Slepejš opět u toho. Poslední položkou hercovy filmografie je snímek Vlny režiséra, scenáristy a herce Jiřího Mádla.
Miloslav Kopečný se objevil také v seriálech Život na zámku, Dobrodružství kriminalistiky, Černí andělé nebo Stopy života.