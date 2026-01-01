Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Zprávu o skonu oblíbeného herce přinesly CNN Prima News či Expes.
Podle informací Expresu zemřel Nečas na Silvestra dopoledne. Podle webu zprávu o Nečasově úmrtí přinesl operní pěvec Oldřich Kříž, který na Facebooku zveřejnil hercovu fotku a připsal k ní: „Budeš mi strašně moc chybět, kamaráde.“
Nečas se narodil 5. března 1966 v Hodoníně, dětství prožil v Hustopečích u Brna. Začínal v brněnském Divadle Na provázku, konzervatoř dokončil v roce 1987.
Mezi jeho televizní role patří například role Mezulána v seriálu Zdivočelá země. Zahrál si v seriálu Černí baroni či hokejistu Kohouta v seriálu Poslední sezóna.
V poslední době se objevoval v seriálu Zoo, respektive jeho pokračování Zoo: Nové začátky, kde hrál inženýra Brázdu. Účinkoval též v krimi Duch a Místo zločinu České Budějovice nebo v Pálavě.
Svůj osobitý hlas uplatnil Nečas v dabingu, od dvoudílného muzikálu Čarodějka přes komedii Holky to chtěj pořád až po Jana Žižku, kde namluvil otce titulního hrdiny. Ve filmu Lev pouště daboval Roda Steigera v roli Mussoliniho.