Zemřel Jiří Přibyl z Banjo Bandu. Díky němu jsem se mohl živit muzikou, truchlí Mládek

„Je mi líto, že banjista Jirka Přibyl zemřel. Byl jeden z těch, kterým jsem vděčný za to, že jsem se mohl celý život živit muzikou,“ napsal na svém facebookovém profilu Ivan Mládek.
Mládek si cení zejména toho, že společně s banjistou Jiřím Augustou byl zesnulý Přibyl ochotný v roce 1970 vstoupit do první formace Banjo Bandu, ačkoli se zprvu nezdálo, že by měl projekt příliš velkou šanci na úspěch.
„Naše muzika šla úplně proti proudu tehdejších populárních hudebních žánrů, šlo čistě jen o instrumentální muziku, kterou jsme si všichni tři oblíbili začátkem šedesátých let,“ říká Mládek.
Kapela začala být populární až po několika letech, postupem času se začala objevovat v rozhlase, televizi či na gramofonových deskách. Podle Mládka ale úspěch stojí právě na zmíněné důvěře a vytrvalosti Přibyla a Augusty.
„Takže, Jirko, díky, nikdy na tebe s dalším členem naší první sestavy tubistou Vaškem Dědinou nezapomeneme,“ vzkazuje Ivan Mládek.
Banjo Band je country hudební skupina založená Ivanem Mládkem na konci 60. let minulého století. Její hudba je specifická bohatou instrumentací a především svými humornými texty. Velmi populární se stala za normalizace, ale aktivní je dodnes. Mezi její největší hity patří písně Jožin z bažin, Jez či Prachovské skály. V 90. letech Mládek s členy kapely provozoval vlastní televizní pořad Čundrcountryshow.