Zemřel jazzový pianista McCoy Tyner, byl i členem legendárního kvarteta Johna Coltranea

NEW YORK Ve věku 81 let zemřel americký jazzový pianista McCoy Tyner, který byl v 60. letech minulého století členem legendárního kvarteta Johna Coltranea. V noci na sobotu o pátečním úmrtí informovaly tiskové agentury. Deník The New York Times napsal, že Tyner patřil mezi nejvlivnější pianisty v dějinách jazzu a ovlivnil prakticky každého jazzového hráče na tento nástroj. Tyner vystoupil naposledy v roce 2011 hned dvakrát také v Praze.

„Hudba McCoye Tynera a jeho odkaz budou po generace dále inspirovat fanoušky a budoucí talenty,“ napsala Tynerova rodina na instagramu. „Odchodem jazzové legendy McCoye Tynera jsme přišli o titána,“ uvedlo jazzové hudební vydavatelství Blue Note Records.

Rodák z Filadelfie začal brát lekce klavíru ve svých 13 letech a kariéru zahájil v roce 1960 jako člen Jazztetu dosud žijícího saxofonisty Bennyho Golsona a trumpetisty Arta Farmera. Zemřel Mirek Kovářík. Několik generací naučil naslouchat poezii Tynerův osobitý klavírní styl, vyznačující se výrazně perkusivní hrou levé ruky, byl po několik roků v 60. letech neodmyslitelnou součástí hudby legendárního saxofonisty Johna Coltranea. Tyner byl mimo jiné členem Coltraneova slavného kvarteta, které tvořili ještě kontrabasista Jimmy Garrison a bubeník Elvin Jones. Jeho klavírní hra zní na tak zásadních deskách jazzové historie jako A Love Supreme nebo My Favorite Things. Mnohem delší však byla Tynerova pozdější sólová kariéra, za níž hojně hrával a nahrával své vlastní skladby jako Contemplation či Search for Peace z alba The Real McCoy (1967) a z dalších desítek desek. Slavný jazzový pianista Chick Corea na facebooku napsal, že Tyner ho nesmírně inspiroval od doby, kdy ho poprvé slyšel hrát s Coltranem. „Pomohl mi utvářet způsob, jímž přistupuji k pianu,“ uvedl Corea.