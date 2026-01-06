Zemřel maďarský filmař Béla Tarr, režisér slavného Satanského tanga

Autor: ,
  13:14aktualizováno  13:42
Ve věku 70 let zemřel po dlouhé nemoci maďarský režisér Béla Tarr, informovala agentura AFP s odvoláním na maďarská média. Tento významný představitel světové kinematografie byl známý temnými filmy, například více než sedmihodinovým snímkem Satanské tango.
Fotogalerie4

Béla Tarr | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Béla Tarr patřil mezi významné světové tvůrce, byl představitelem žánru slow cinema (pomalé kino), který klade důraz na dlouhé záběry a je typický minimalistickým stylem.

Spolupracoval s maďarským spisovatelem Lászlem Krasznahorkaiem, mimo jiné autorem knihy Satanské tango. Tuto výpověď o zkáze a naprosté beznaději Tarr v 90. letech 20. století zfilmoval.

Jeho snímky Turínský kůň (2011), Muž z Londýna, v němž hlavní roli ztvárnil Miroslav Krobot (2007), nebo zmíněné Satanské tango (1994) se zapsaly do učebnic historie světové kinematografie a Tarr si za ně odnesl ocenění jako například Velkou cenu poroty na festivalu Berlinale, nominaci na Zlatou palmu z festivalu v Cannes či ocenění na Evropských filmových cenách.

V říjnu 2023 si Tarr v Praze převzal čestný doktorát Akademie múzických umění, na který ho nominovala Filmová a televizní fakulta AMU, kde po celý zimní semestr vyučoval. Čestný titul obdržel za přínos světové kinematografii skrze esteticky jedinečnou tvorbu, rozvíjející filmový jazyk a filozofické myšlení filmu o světě.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.