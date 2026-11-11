Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava loutkářství i organizátor Skupovy Plzně

V neděli zemřel ve věku 79 let Pavel Vašíček, režisér, dramatik, dramaturg a historik loutkového divadla. Zprávu o jeho smrti přineslo plzeňské Divadlo Alfa, jehož podobu zásadně ovlivnil.
„Se smutkem v srdcích oznamujeme, že 8. listopadu 2026 odešel do loutkářského nebe náš kolega a kamarád Pavel Vašíček. Pavel byl klíčovou postavou českého loutkářství a jedním z nejdůležitějších tvůrců Divadla Alfa i celého českého loutkového divadla,“ uvedli jeho kolegové z plzeňské scény.
Pavel Vašíček se narodil v roce 1947 v Brně. Po studiích na tamní konzervatoři a pražské DAMU začínal v roce 1969 v brněnském Divadle Radost, kde byl v sedmadvaceti letech oceněn za inscenaci Krása nevídaná.
Na přelomu let 1982 a 1983 nastoupil do plzeňského Divadla Alfa, kde působil téměř čtyři dekády. Coby autor, dramaturg či spolupracovník se podílel na inscenacích, které získaly uznání i v zahraničí – Psohlavci, Don Šajn či Johannes Doktor Faust.
Významnou měrou se podílel na rozvoji a zachování historie a tradice českého loutkářství. Připravil 16 ročníků festivalu Skupova Plzeň, působil jako pedagog Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU a v letech 1993–1999 jako šéfredaktor vedl odborný časopis Loutkář.
Za celoživotní přínos českému loutkářství získal v roce 2016 Uměleckou cenu města Plzně v kategorii Cena za celoživotní dílo.
Odešel Pavel Vašíček
Se smutkem v srdcích oznamujeme, že 8. listopadu 2026 odešel do loutkářského nebe náš kolega a kamarád Pavel Vašíček. Pavel byl klíčovou postavou českého loutkářství a jedním z nejdůležitějších tvůrců Divadla Alfa i celého českého loutkového divadla. V Alfě působil od divadelní sezóny 1982/1983. Poděkovat mu můžeme za nejlepší inscenace, které Alfu proslavily po celém světě, za současnou podobu festivalu Skupova Plzeň, jenž během 16 ročníků vystavěl, za p...ečlivou a promyšlenou dramaturgickou práci, která určila současnou podobu divadla, ale hlavně za krásné chvíle, jež jsme mohli trávit v jeho společnosti, pozoruhodné debaty nad loutkářskými inscenacemi a texty i za zábavné rozmýšlení nad neobyčejným životem loutkářů, který měl Pavel navýsost rád. Třebaže po roce 2020 odešel do důchodu, jeho přítomnost z divadla nikdy nezmizela. A tak tomu ještě dlouho bude. DĚKUJEME TI PAVLE! Kolegové z Divadla Alfa.
10. listopadu 2026 v 18:07, příspěvek archivován: 11. listopadu 2026 v 15:04