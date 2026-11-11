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Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava loutkářství i organizátor Skupovy Plzně

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  15:20aktualizováno  15:20
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Loutkář, režisér a pedagog Pavel Vašíček | foto: Divadlo Alfa

V neděli zemřel ve věku 79 let Pavel Vašíček, režisér, dramatik, dramaturg a historik loutkového divadla. Zprávu o jeho smrti přineslo plzeňské Divadlo Alfa, jehož podobu zásadně ovlivnil.

„Se smutkem v srdcích oznamujeme, že 8. listopadu 2026 odešel do loutkářského nebe náš kolega a kamarád Pavel Vašíček. Pavel byl klíčovou postavou českého loutkářství a jedním z nejdůležitějších tvůrců Divadla Alfa i celého českého loutkového divadla,“ uvedli jeho kolegové z plzeňské scény.

Pavel Vašíček se narodil v roce 1947 v Brně. Po studiích na tamní konzervatoři a pražské DAMU začínal v roce 1969 v brněnském Divadle Radost, kde byl v sedmadvaceti letech oceněn za inscenaci Krása nevídaná.

Na přelomu let 1982 a 1983 nastoupil do plzeňského Divadla Alfa, kde působil téměř čtyři dekády. Coby autor, dramaturg či spolupracovník se podílel na inscenacích, které získaly uznání i v zahraničí – Psohlavci, Don Šajn či Johannes Doktor Faust.

Významnou měrou se podílel na rozvoji a zachování historie a tradice českého loutkářství. Připravil 16 ročníků festivalu Skupova Plzeň, působil jako pedagog Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU a v letech 1993–1999 jako šéfredaktor vedl odborný časopis Loutkář.

Za celoživotní přínos českému loutkářství získal v roce 2016 Uměleckou cenu města Plzně v kategorii Cena za celoživotní dílo.

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Zemřel Pavel Vašíček, klíčová postava loutkářství i organizátor Skupovy Plzně

Loutkář, režisér a pedagog Pavel Vašíček

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