Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zemřel zpěvák poprockové skupiny Karamel. Petru Čejkovi bylo 73 let

Autor:
  22:39aktualizováno  22:39
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Kapela Karamel | foto: Karamel rock

V pondělí náhle zemřel zpěvák poprockové skupiny Karamel Petr Čejka. Bylo mu 73 let. O jeho úmrtí informoval člen kapely Pavel Sádlík.

„Před chvílí umřel Petr Čejka, zpěvák kapely Karamel,“ napsal na svém facebookovém profilu.

Na začátku se rocková kapela jmenovala Kentaur a vznikla ve druhé polovině sedmdesátých let. V roce 1982 však musela svůj název změnit na Karamel kvůli tehdejšímu komunistickému režimu.

V její původní sestavě byli zpěvák Petr Čejka, kytarista Pavel Klas, baskytarista Pavel Sádlík, klávesista Jiří Valenta a bubeník Jiří Stárek. Kapela se inspirovala zejména zahraničními hardrockovými skupinami. V roce 1986 Karamel vydal první album Robinson v davu.

Mezi jeho největší hity patří Přízrak 7. B, Finská sauna, Růža z masokombinátu, Vzácný nápoj nebo Kluci z ročníku X.

Kapela ukončila svou činnost v roce 1991 a vrátila se až v roce 2004. O tři roky později vydala řadové album Tmavomodrý netopýr. Během let došlo ke změnám v sestavě a skupina se rozšířila i o další členy.

Petr Čejka s Karamelem naposledy zpíval v létě 2024.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.