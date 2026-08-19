Zemřel režisér John Irvin. Natáčel se Schwarzeneggerem, Swayzem či Astairem

  15:44aktualizováno  15:44
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Režisér John Irvin při natáčení filmu Špinavá dohoda dne 6. června 1986. (19. srpna 2026) | foto: Profimedia.cz

Britský režisér John Irvin zemřel 11. srpna ve věku 86 let. Proslavil se především miniseriálem Jeden musí z kola ven a válečným filmem Hamburger Hill. Během více než padesátileté kariéry spolupracoval s řadou filmových hvězd, mezi nimiž byli Alec Guinness, Christopher Walken, Arnold Schwarzenegger nebo Fred Astaire.

Irvin začínal jako dokumentarista a natáčel mimo jiné i v oblastech zasažených konflikty. Jeho práce dokonce zaujala britskou tajnou službu MI6. Ta o něj projevila zájem, ale agentem se nikdy nestal. „Byl jsem příliš levicový,“ uvedl v rozhovoru v roce 2021. Připomněl také své postoje proti apartheidu, válce a jaderným zbraním.

Zlomem v jeho kariéře byla televizní adaptace románu Johna le Carrého Jeden musí z kola ven z roku 1979. Hlavní roli špiona George Smileyho v ní ztvárnil Alec Guinness, kromě něj se zde objevili například i Patrick Stewart a Ian Richardson. Seriál získal dvě ceny BAFTA a Irvinovi otevřel dveře do Hollywoodu.

Jeho režijní kariéra zahrnovala také spolupráci s Fredem Astairem. Legendární americký herec, známý především z muzikálů a tanečních filmů, si zahrál v Irvinově hororu Duchařský příběh z roku 1981. Pro Astaira šlo o jednu ze žánrových odboček jeho pozdní kariéry.

V dalších letech natočil akční film Špinavá dohoda s Arnoldem Schwarzeneggerem, válečný Hamburger Hill nebo Nejbližší příbuzenstvo s Patrickem Swayzem a Liamem Neesonem. Režíroval také snímek Robin Hood s Umou Thurmanovou. Jeho posledním filmem byla Mandelova zbraň z roku 2016.

Irvin po sobě zanechal rozsáhlou filmografii, ve které se vedle výrazných hereckých osobností opakovaně vracel k tématům války, špionáže a politických konfliktů.

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