Na oznámení upozornil server Novinky.cz.
„Byl respektovaným dirigentem, sbormistrem, pedagogem a výraznou osobností českého hudebního života. Svou profesionalitou, lidskostí a oddaností hudbě zanechal nesmazatelnou stopu nejen v našem divadle, ale i v srdcích kolegů a přátel,“ uvedlo plzeňské divadlo.
Zicha se narodil 17. května 1974 v Praze, na Pražské konzervatoři studoval převážně v 90. letech nejprve hru na violu a poté dirigování. Již v době studií založil instrumentální soubor Pražští chrámoví sólisté, napsal specializovaný server Operaplus.cz. Od přelomu tisíciletí byl Zicha s Pražskou konzervatoří spojený také jako pedagog v oboru dirigování.
Od září 1999 se Zicha stal hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Karlovy, od roku 2004 se podílel na hudební složce inscenací činohry Národního divadla v Praze. Byl také asistentem sbormistra v Pražském filharmonickém sboru.
Na festivalu Pražské dny sborového zpěvu, později známém jako Praga Cantat, působil Zicha v porotě a od roku 2016 ho vedl jako umělecký ředitel. Porotcem byl i na dalších domácích i zahraničních sborových soutěžích, mimo jiné v Německu, Rakousku a na Slovensku.