Zemřel kapelník Václav Hybš, doprovázel zlaté slavíky i populární estrády

Václav Hybš zemřel jen několik měsíců před svými 91. narozeninami. Během své kariéry spolupracoval s Karlem Gottem, Waldemarem Matuškou a dalšími hudebními hvězdami. Podílel se také na televizních silvestrech a pořadu Televarieté či filmech Starci na chmelu a Kdyby tisíc klarinetů.
Hybš má na kontě přes 40 dlouhohrajících desek, magnetofonových kazet a CD, více než tisícovku singlů a další nahrávky pro rozhlas a televizi. Už v polovině 90. let dostal Zlatou desku Supraphonu za dva miliony prodaných nosičů, v roce 2005 pak kupříkladu dostal pamětní medaili Artis Bohemiae Amicis od ministerstva kultury za šíření české kultury ve světě.
S hudbou začínal v dětském věku v kapele svého otce. Později se učil hrát na trumpetu. Spolupracoval také s houslistou Josefem Sukem. V letech 2011-2017 uváděl na „dvojce“ Českého rozhlasu vlastní pořad Šlágry od srdce, kde ve spolupráci s Milošem Skalkou vybíral nahrávky Orchestru Václava Hybše, jeho sólistů a zpěváků.
Hudebník v roce 2016 zabodoval i na rockovém festivalu Trutnoff Open Air. Tam přes počáteční obavy se svým orchestrem vystoupil mezi undergroundovými, rockovými, folkovými, etno, punkovými a metalovými kapelami.
„Ujistili mě, že Eva Pilarová tady měla obavy z davu, zda ji nevypískají, ale bylo to bez problémů. Mluvil jsem taky s basistou od Ondřeje Havelky, který říkal, že je to v Trutnově skvělé a že tam jsou lidé vstřícní. Myslel jsem, že to, co hraju, se na takovou akci nehodí, ale Pilarová říkala, ať se nebojím. Vážím si pozvání do Trutnova i vzhledem k osobnosti Václava Havla, který nad festivalem držel ochranou ruku,“ řekl tehdy ČTK.
Rodák z Police nad Metují v roce 2019 ze zdravotních důvodů přestal vystupovat se svým orchestrem, stále však jako aranžér spolupracoval s Hudbou Hradní stráže a Policie ČR a Ústřední hudbou AČR.
Hudebník byl blízko smrti už dříve. „V pětasedmdesáti mi praskl žaludeční vřed přímo na pódiu. Než jsem se dostal do nemocnice, ztratil jsem hodně krve a měl jsem taky na kahánku,“ cituje jeho slova Blesk. V roce 2014 se mu ucpala srdeční aorta a operace ho zachránila na poslední chvíli.