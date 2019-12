Zemřel zakladatel české kytarové školy Jiří Jirmal. Bylo mu 95 let

PRAHA Klasický a jazzový kytarista, skladatel a významný hudební pedagog Jiří Jirmal zemřel 11. prosince ve věku 95 let. Po dohodě s rodinou zesnulého to v pondělí oznámili pořadatelé každoročního festivalu Kytara napříč žánry, s nímž Jirmal spolupracoval.

Jiří Jirmal byl autorem naší nejpopulárnější výukové kytarové publikace Škola hry na kytaru a řady dalších hudebně odborných knih. Úspěch jeho žáků na řadě kytarových soutěží, včetně prestižní Radio France – Paris, spoluvytvořil fenomén české kytarové školy, v jehož základech je ukotven Jirmalův pedagogický talent a um.

Mezi Jirmalovy žáky patří kromě prvního a historicky nejmladšího vítěze prestižní Mezinárodní kytarové soutěže Radio France Vladimíra Mikulky například také již zesnulý jazzman Rudolf Dašek či rocker, zakladatel kapel Jasná Páka a Hudba Praha Michal Ambrož. Skladby profesora Jirmala jsou vydávány v prestižních hudebních vydavatelstvích Henry Lemoine v Paříži a Bärenreiter Praze.

„Byl to můj milý profesor, mentor a přítel, v jehož blízkosti jsem strávil posledních 21 let života,“ říká další Jirmalův žák, zakladatel a ředitel festivalu Kytara napříč žánry Stanislav Barek, a dodává: „Uvedl první ročník festivalu v roce 1998 a tím vlastně nastartoval ve svých třiasedmdesáti, po dlouhých letech, druhou koncertní a skladatelskou dráhu, která trvala prakticky až do konce jeho života. Poslední koncert odehrál v Sukově síni Rudolfina na XXI. ročníku festivalu loni na podzim 2018 ve věku 93 let.“

Ještě krátce předtím byl jednou z hvězd programu Pocta české kytaře na přehlídce Music Festiwall v areálu hudebního megastoru Kytary.cz v pražských Modřanech. Zde sdílel pódium s řadou i o několik generací mladších, především rockových kytaristů.

Měl koncert na Pražském hradě

Jiří Jirmal ale mezi žánry nikdy umělé hranice neuznával. V rozhovoru, který poskytl LN v roce 2018, mimo jiné zavzpomínal: „V té době (v 50. letech) platilo pravidlo, že hudební umělci jsou jenom klasici. Ti, co hráli jazz nebo nějaké písničky, to byl póvl. Což pak, mimochodem, ještě přetrvávalo v 60. letech, kdy jsem skoro každý den něco točil v rozhlase. Byly tam dvě redakce - klasické hudby a populární hudby. A když jsem potkal na chodbě redaktora klasické hudby, řekl mi: ‚Pane profesore, ale to přece nesmíte, doprovázet toho Suchého, vždyť si tím kazíte reputaci.‘ A to myslel smrtelně vážně! Přitom si vezměte takového Bernsteina. Jeden z největších dirigentů a pochází z jazzových kořenů. Stejně jako já! A proto je tak dobrý, víte?!“

Jiří Jirmal (vlastním jménem Jiří Novák) se narodil v roce 1925 v Praze. Na kytaru hrál od mládí, a to především jazzovou hudbu. Sám absolvent Pražské konzervatoře v kytarové třídě profesora Štěpána Urbana byl jejím profesorem v letech 1954–1985 a hostujícím profesorem Vysoké hudební školy v německém Saarbrückenu (1985–1995). V padesátých a šedesátých letech byl vyhledávaným kytaristou, spolupracoval například s Orchestrem Karla Vlacha, orchestrem Karla Krautgartnera, klarinetistou Ferdinandem Havlíkem, kontrabasistou Antonínem Gondolánem, vystoupil s Janem Werichem a s dalšími umělci či hudebními tělesy.

V roce 1999 vyšla publikace Cesty české kytary, kniha rozhovorů, které s profesorem Jirmalem vedl jeho žák Stanislav Barek. O rok později mu udělila Nadace Život umělce ve spolupráci s Intergramem a hlavním městem Prahou cenu za dlouholetou uměleckou činnost. V roce 2016 udělila Česká hudební rada Jiřímu Jirmalovi čestné ocenění za jeho celoživotní uměleckou a pedagogickou činnost.

V roce 2014 vydal Jirmal své sedmé autorské CD pod názvem His Master‘s Guitar, kde v nejnovější současné interpretaci a úpravách nahrál a soustředil svá vybraná díla. Pro všechny jeho skladby je typické spojení jazzové a klasické hudby. U příležitosti jeho 80. narozenin uspořádal tehdejší prezident Václav Klaus slavnostní koncert na Pražském hradě.

Poslední rozloučení s profesorem Jiřím Jirmalem proběhne v nejužším rodinném kruhu.