Zemřela Anna Julie Slováčková. Prohrála dlouhý boj s rakovinou

Úmrtí své dcery potvrdil hudebník Felix Slováček Blesku . „Je to pravda, jsem ještě u ní.“ Ve zmiňovaném rozhovoru pro podcast Bellis Pink Talks Anna Julie Slováčková upřesnila, že měla v posledních lékařských zprávách napsáno paliativní chemoterapie. Ta směřuje k zastavení či zpomalení růstu zhoubného nádoru, zmenší pacientovy potíže, zkvalitní či prodlouží život nemocného, ale nevede k vyléčení. Paliativní léčba se zahajuje v případech, když nelze využít žádnou formu léčby radikální.

„Řekla jsem lékařce svůj plán, že bych se přestala léčit a naplno si užila třeba deset nebo dvacet let života. Po několika sezeních mi ale otevřeně řekla, že kdybych se neléčila, byla by to otázka pár měsíců,“ řekla Slováčková o momentu, kdy jí došlo, v jak moc vážném stavu je.

„Hrozně mi vlastně pomohlo to vědět. Když tady prožiji za rok a půl více než dosavadních devětadvacet let, budu strašně vděčná. Život je krutej, ale taky krásnej, je důležitý se nikdy nevzdávat,“ dodala.

Hudbě byla věrná od dětství

Slováčková se narodila 22. srpna 1995 a od dětsví se věnovala hudbě: učila se na klavír a studovala zpěv. Svůj talent uplatňovala také v pořadech pro děti, které uváděla její matka. Svou poslední sólovou desku vydala v roce 2023. Mezi Slováčkové nejposlouchanější hity patří skladby Slunečnice, Nepopsaná, duet s Pokáčem I když jsme plešatý a v posledních týdnech hlavně singl Jsi ve mně napořád, který nazpívala ve spolupráci s Lipem.

O své lásce k hudbě v rozhovoru pro iDNES.cz z roku 2023 uvedla: „Mám ráda, když poslouchám písničky a ty se mi postupně otevírají a vyjevují se, o čem vlastně vypovídají. Třeba až při třetím poslechu. Moc nemusím prvoplánové záležitosti, u kterých je jasně dané, oč v nich jde. O to se snažím i ve svých písničkách.“

A dodala: „Kromě toho do nich chci taky dodat určitou bezstarostnost. Zkrátka aby se člověk po poslechu necítil zdeptaný. Jsou tam i smutnější věci, zároveň ale i takové, které dokážou povzbudit. O tom je život, nemůže to být jenom sluníčkaření, to by nikoho nebavilo. I taková depresivní píseň má něco do sebe, ráda si poslechnu někoho dalšího, kdo se něčím trápí a není úplně v pohodě. Vím, že v tom nejsem sama.“

O své poslední desce Osudová pak navíc prozradila, že se pro ni nakonec opravdu stala osudovou, jelikož se u fanoušků těšila na koncertech i streamovacích službách velké oblibě.

Anna Julie Slováčková v průběhu své divadelní kariéry účinkovala také v muzikálech. Mimo jiné v kusech Sněhová královna, Alenka v kraji zázraků, Krysař, Doktor Ox nebo Tři oříšky pro Popelku. Hrála také v několika hrách v divadle Semafor.

Na telvizní obrazovce se objevovala jako zdravotní sestra Radka v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2.

Na podzim 2019 u ní lékaři při pravidelné kontrole zjistili zhoubný nádor prsu. V říjnu 2023 oznámila, že se jí po rakovina vrátila, objevila se na plicích.