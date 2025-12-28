Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

Autor: ,
  10:53
Zemřela francouzská herečka a filmová legenda Brigitte Bardotová. Bylo jí 91 let. Uvedla to agentura AFP s odkazem na Nadaci Brigitte Bardotové. V listopadu se herečka zotavovala po pobytu v nemocnici.
Herečka Brigitte Bardotová

Herečka Brigitte Bardotová | foto: DoctorMacro.com

Brigitte Bardotová
Herečka Brigitte Bardotová v roce 1972. Cigareta k ní neodmyslitelně patřila....
Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)
Brigitte Bardotová v rozhovoru pro BFMTV v Saint Tropez (12. května 2025)
37 fotografií

„Nadace Brigitte Bardotové oznamuje s obrovským smutkem úmrtí své zakladatelky a předsedkyně, paní Brigitte Bardotové,“ stojí v prohlášení, která citují francouzská média. Ta mluví o úmrtí jedné z posledních legend zlaté doby francouzské kinematografie.

Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes 20 let. Podle agentury AFP hrála ve zhruba pěti desítkách snímků, k nejslavnějším patří ...a Bůh stvořil ženu, který režíroval její tehdejší manžel Roger Vadim, či Pohrdání Jeana-Luka Godarda.

S aktivní hereckou dráhou Bardotová skončila v 70. letech, v posledních desetiletích se věnovala ochraně práv zvířat.

Herečka Brigitte Bardotová
Brigitte Bardotová
Herečka Brigitte Bardotová v roce 1972. Cigareta k ní neodmyslitelně patřila. Byla a je dodnes vášnivou kuřačkou.
Brigitte Bardotová ve filmu A coeur joie (1967)
37 fotografií

Letos vyšel o herečce dokument, v němž přiznala, že celý život zápasí s depresí a úzkostmi, a to i v době, kdy byla na vrcholu světové slávy. Dokonce se opakovaně pokusila o sebevraždu.

„Každé ráno se probudím a jsem smutná,“ řekla v jednom z posledních rozhovorů.

Z filmového světa odešla v roce 1973, krátce před svými čtyřicátými narozeninami. Slávu a naprostou ztrátu soukromí mnohdy popisovala jako nejhorší noční můru. Útočiště našla ve zvířatech a v boji za jejich ochranu.

„Nezáleží mi na tom, jestli si mě lidé budou pamatovat. To, co bych opravdu chtěla, je, aby měli lidé respekt k zvířatům. Čím jsem starší, tím větší strach mám z lidí,“ říká v dokumentu francouzská hvězda. Žila nejraději jako farmářka ve společnosti ovcí, prasat, psů, koček, osla a poníka. Odmítala moderní technologie, nevlastnila ani počítač.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.