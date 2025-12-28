Zemřela Brigitte Bardotová. Filmové hvězdě bylo 91 let

„Nadace Brigitte Bardotové oznamuje s obrovským smutkem úmrtí své zakladatelky a předsedkyně, paní Brigitte Bardotové,“ stojí v prohlášení, která citují francouzská média. Ta mluví o úmrtí jedné z posledních legend zlaté doby francouzské kinematografie.
Bardotová zahájila svou hereckou kariéru na začátku 50. let a věnovala se jí přes 20 let. Podle agentury AFP hrála ve zhruba pěti desítkách snímků, k nejslavnějším patří ...a Bůh stvořil ženu, který režíroval její tehdejší manžel Roger Vadim, či Pohrdání Jeana-Luka Godarda.
S aktivní hereckou dráhou Bardotová skončila v 70. letech, v posledních desetiletích se věnovala ochraně práv zvířat.
Letos vyšel o herečce dokument, v němž přiznala, že celý život zápasí s depresí a úzkostmi, a to i v době, kdy byla na vrcholu světové slávy. Dokonce se opakovaně pokusila o sebevraždu.
„Každé ráno se probudím a jsem smutná,“ řekla v jednom z posledních rozhovorů.
Z filmového světa odešla v roce 1973, krátce před svými čtyřicátými narozeninami. Slávu a naprostou ztrátu soukromí mnohdy popisovala jako nejhorší noční můru. Útočiště našla ve zvířatech a v boji za jejich ochranu.
„Nezáleží mi na tom, jestli si mě lidé budou pamatovat. To, co bych opravdu chtěla, je, aby měli lidé respekt k zvířatům. Čím jsem starší, tím větší strach mám z lidí,“ říká v dokumentu francouzská hvězda. Žila nejraději jako farmářka ve společnosti ovcí, prasat, psů, koček, osla a poníka. Odmítala moderní technologie, nevlastnila ani počítač.