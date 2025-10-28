Zemřela britská herečka Prunella Scalesová, proslavila se v sitcomu Hotýlek

Herečka podle synů Samuela a Josepha zemřela v pondělí ve svém londýnském domově. Podle synů den před svou smrtí sledovala seriál Hotýlek, v němž v 70. letech ztvárnila panovačnou manželku majitele hotelu Basila Fawltyho, kterého hrál John Cleese.
V roce 2013 byla Scalesové diagnostikována vaskulární demence. Hereččin manžel herec Timothy West zemřel loni v listopadu.
„Ačkoli ji demence donutila ukončit svou úctyhodnou hereckou kariéru trvající téměř 70 let, nadále žila ve svém domě,“ uvedli synové a poděkovali všem, kteří o jejich matku pečovali.