Zemřela bývalá členka Kelly Familly, zpěvačka Barby Kelly se dožila pouhých 45 let

Ve věku pouhých 45 let zemřela zpěvačka Barby Kelly, bývalá členka kapely Kelly Family. Hudební seskupení o tom informovalo na sociálních sítích.

„Naše milovaná sestra Barby před pár dny zemřela po krátké nemoci,“ uvedla kapela. Podle popisku u fotografie zemřela zpěvačka 15. 4. 2021.

„Jsme hluboce zarmouceni a prosíme o pochopení, že se k tomu více nebudeme vyjadřovat. Barby nám bude navždy chybět a budeme ji navždy nosit v našich srdcích. Děkujeme za vaši účast a modlitby,“ stojí dále v prohlášení.

Zpěvačka, která se celým jménem jmenovala Barbara Ann Kelly, zpívala sólově v několika písních, jako například Baby Smile, Hooks či She´s Crazy. S kapelou vystupovala jen do roku 2002, údajně za tím stály potíže psychického rázu.



Skupina The Kelly Family a její členové mají dlouhou historii koncertů v České republice. Naposledy zde vystupovali v roce 2020. Hudební formace v devadesátých letech doslova pobláznila miliony fanoušků po celém světě. Mezi zásadní skladby její tvorby patří skladby jako An Angel, Nanana, I Cant Help Myself, Santa Maria a další. Skupina prorazila v osmdesátých letech, vrchol slávy prožila v devadesátých.