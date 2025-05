Společně s Alanem Aldou byli nejdéle sloužícími herci seriálu M.A.S.H., který byl natočen podle filmu Roberta Altmana z roku 1970, jenž sám vycházel z románu Richarda Hookera, což byl pseudonym Richarda Hornbergera.

Seriál CBS se vysílal 11 let od roku 1972 do roku 1983 a točil se kolem života v 4077. mobilní armádní chirurgické nemocnici, která dala seriálu jméno, během korejské války. Dvouapůlhodinové finále 28. února 1983 přilákalo přes 100 milionů diváků, což je nejsledovanější epizoda jakéhokoli scénáristického seriálu vůbec.

Herečka ztvárnila v seriálu výraznou roli vrchní sestry. Za své herecké výkony obdržela dvě ceny Emmy a deset nominací. Byla jedinou ženou v hlavním obsazení a aktivně se podílela na vývoji své postavy. Z původní karikatury vytvořila silnou, inteligentní a nezávislou ženu.

Switová, v seriálu často oslovovaná jako „Šťabajzna“, byla známá nejen svým hereckým talentem, ale také neústupností v boji za spravedlivé zobrazení žen na obrazovce. Díky její iniciativě se postava majorky Houlihanové vyvíjela do komplexní a citlivé osobnosti, čímž nastavila nový standard ženským rolím v televizi 70. a 80. let.

Switová se objevila ve všech jedenácti sériích seriálu, téměř čtyřikrát delším než samotná korejská válka, a zabýval se tématy jako posttraumatická stresová porucha, sexismus a rasismus.

V Altmanově filmu z roku 1970 byla Houlihanová jednorozměrnou postavou - sexuchtivou bambulkou, která si vysloužila přezdívku „Šťabajzna“. Její intimní chvilky se vysílaly do celého tábora poté, co jí někdo pod postel nastražil mikrofon. Sexuální apetit byl v pozdějších sériích potlačen, stejně jako její přezdívka.

„Asi druhým nebo třetím rokem jsem se rozhodla, že se ji pokusím zahrát jako skutečnou osobu, a to inteligentním způsobem, i kdyby to znamenalo ublížit vtipům,“ řekla Switová Suzy Kalterové, autorce knihy The Complete Book of ‚M.A.S.H. „Když to zjednoduším, vzala jsem každou traumatickou změnu, která se v jejím životě stala, a zachovala ji. Nešel jsem do další epizody, jako by to byla jiná postava v jiné hře. Byla to postava v neustálém pohybu, nikdy se nepřestala vyvíjet.“

Loretta Switová se narodila 4. listopadu 1937 v Passaicu ve státě New Jersey. Po ukončení školní docházky se navzdory přísným námitkám rodičů začala vzdělávat jako herečka na Americké akademii dramatických umění v New Yorku. Pracovala jako stenografka a zároveň se účastnila konkurzů na role. „První myšlenka, kterou jsem kdy měla v hlavě, byla, že budu herečkou. Nepamatuji si, že bych někdy nechtěla hrát,“ řekla v rozhovoru pro časopis Star v roce 2010.

Vysoká blonďatá divadelní a televizní hvězda byla přísnou vegetariánkou a milovnicí zvířat. Svou kariéru začala v divadle a objevila se v hostujících rolích v televizních seriálech jako Gunsmoke, Mannix, Bonanza či původním Hawaii Five-O. Ztvárnila také detektivku Christine Cagneyové v pilotním díle seriálu „Cagney & Lacey“, ale kvůli M.A.S.H. nemohla roli přijmout.

V roce 1975 herečka debutovala na Broadwayi ve hře Same Time, Next Year. Vystupovala v muzikálu“Mame a během tří desetiletí hrála více než tisíckrát ve hře pro jednu ženu Shirley Valentine. Po seriálu M.A.S.H. se Swit objevila v televizních filmech, v herních pořadech, na jevišti i ve filmech, ale už nikdy nedosáhla podobné slávy. Věnovala se také právům zvířat a byla mluvčí Humane Society of the United States.

„Herectví pro mě není skrývání, ale odhalování. Dáváme vám povolení cítit. To je ta nejdůležitější věc na světě, protože když přestanete cítit, tak jste mrtví,“ řekla v rozhovoru pro časopis Star herečka, která se v roce 1983 provdala za herce Dennise Holahana. Ten si v jedné z epizod seriálu M.A.S.H. zahrál švédského diplomata. Manželé se rozvedli v roce 1995 a neměli spolu žádné děti.