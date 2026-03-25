Zemřela hudebnice a skladatelka Irena Havlová, držitelka Českého lva

Autor:
  7:21aktualizováno  7:21
Hudebnice a skladatelka Irena Havlová zemřela už 31. října 2025 ve věku 66 let. Veřejnost se o jejím úmrtí dozvěděla až nyní, informoval s odkazem na jejího bratra Petr Ostrouchov z vydavatelství Animal Music. Podle něj na přání samotné umělkyně odešla „tiše, beze slov“. Jako první o jejím úmrtí informoval server headliner.cz.

Vyhlášení vítězů 25. ročníku filmových cen Český lev v pražském Rudolfinu. Cenu za nejlepší hudbu získali Vojtěch a Irena Havlovi za film Křižáček. (10. března 2018) | foto: ČTK

Havlová byla výraznou osobností české experimentální hudby. Společně se svým manželem Vojtěchem Havlem tvořila více než čtyři dekády autorské duo, které si získalo publikum nejen doma, ale i v zahraničí. Jejich tvorba propojovala minimalismus s prvky staré hudby, folkloru i mimoevropských inspirací a byla typická důrazem na detail, repetici a práci se zvukem.

Manželé spolu začínali už v 80. letech a během let vydali řadu alb i koncertovali po Evropě, Americe či Asii. Vedle koncertní činnosti skládali hudbu pro film, divadlo i tanec. Za hudbu k filmu Křižáček získali Českého lva.

Irena Havlová odešla téměř přesně rok po svém manželovi, který zemřel v říjnu 2024. Jejich posledním společným projektem bylo album Four Hands z roku 2024, oceněné cenou Anděl.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.