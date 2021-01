Po dlouhé nemoci zemřela Mirka Křivánková, mimořádná jazzová zpěvačka a improvizátorka

Jedna z nejtalentovanějších českých zpěvaček Mirka Křivánková zemřela v sobotu 30. ledna po dlouhé těžké nemoci ve věku 67 let. Oznámil to na sociálních sítích její bývalý manžel Jan Rajnoch, Lidovkám.cz to potvrdila její blízká kolegyně Jana Koubková.

Mirka Křivánková pocházela z Brna, po folkových začátcích se tam také stala členkou první významné kapely své kariéry Ch.A.S.A., jež se v 70. letech proslavila zajímavým jazzrockovým projevem a zúčastnila se významných hudebních festivalů té doby. Zpěvaččina pověst se rychle rozkřikla po domácí scéně. Po etapě s další brněnskou skupinou Ornis začala Mirka Křivánková spolupracovat s elitou českého jazzu a jazzrocku, něpř. skupinou Jazz Q Martina Kratochvíla, s Milanem Svobodou a jeho Pražským Big Bandem, s Luďkem Hulanem nebo Jiřím Stivínem. S posledně jmenovaným natočila na začátku 80. let album Zrcadlení (vyd. 1984), které patří k nejprogresivnějším nahrávkám české předrevoluční scény a stojí na pomezí jazzu, volné improvizace, ambientních ploch a ohlasů minimalismu. V reedici bylo vydáno před třemi lety na značce Galén. Po roce 1989 Mirka Křivánková vyučovala zpěv a koncertovala po celé Evropě, vzestup její mezinárodní i domácí kariéry bohužel zastavila nemoc, s níž se následně potýkala čtvrt století. Svoje poslední nahrávky pořídila v polovině 90. let pro mezinárodní alternativní projekty skupiny Urfaust a amerického kytaristy Garyho Lucase Free Flying a Pražská strašidla. Jana Koubková vzpomíná na Mirku Křivánkovou Mirka? Je pro mne hrozné myslet na ni v minulém čase. Takový hlasový fenomén umět pokrýt všechny hudební žánry se skvělou hravostí, nádhernými improvizacemi – v tom Mirka byla jediná v Československu. A ve světě by se též proslavila jako zpěvačky Urszula Dudziak a Flora Purim, které měla moc ráda, kdyby tomu nebránil minulý režim... Kdykoliv zpívala s Jiřím Stivínem na Vokalíze, pobrala všechny první ceny... Na chlapy do života moc štěstí neměla, ale na super muzikanty ano. Taky trochu pálila svíčku na obou koncích, čemuž se při těch prožívaných a vypjatých emocích v hudbě i v životě nedivím. A teď je mi hodně smutno. Andělský chór teď tam nahoře získal jedinečný sólový hlas.