Zemřela spisovatelka Zdena Salivarová, manželka Josefa Škvoreckého

„V dnešních brzkých ranních hodinách v torontské nemocnici dobojovala svůj statečný boj paní Zdena Salivarová Škvorecká,“ uvedla v pondělí na sociální síti diplomatka Ponroy-Vamberová.
Salivarová žila v zámoří od roku 1969, kdy se spolu s Josefem Škvoreckým rozhodli nevrátit zpět z cesty po Spojených státech amerických. Manželé se následně usadili v Kanadě v Torontu, kde v roce 1971 založili exilové vydavatelství Sixty Eight Publishers (psáno i jako ‘68 Publishers – pozn. red.). V něm manželé vydávali exilové a samizdatové československé autory. Salivarová zde měla na starosti kompletní redakci děl i jejich grafické zpracování. Prvním takovým počinem byl Škvoreckého román Tankový prapor (1971); celkem zde vydali téměř 230 knih. Místo pravých jmen uváděli v tiráži jména svých literárních postav či fiktivní jména inspirovaná komunistickými politiky (Vasila Bilaková).
Prozaička a překladatelka z francouzštiny, která před emigrací studovala dramaturgii v Československu na FAMU, pocházela z komunisty perzekvované rodiny pražského knihkupce a nakladatele Jaroslava Salivara. Jako zpěvačka a herečka působila v pražské Laterně magice a divadle Paravan.
Sama jako spisovatelka debutovala v roce 1968 povídkových triptychem Pánská jízda, kterým polemizovala s Kunderovými Směšnými láskami. Nejznámějším románem je však k režimu kritické dílo Honzlová (1972) o nezlomné tanečnici; autorka do něj ukryla autobiografické prvky. Jejími dalšími počiny byly novela Nebe, peklo, ráj (1976) a román Hnůj země (1994) zabývající se tématem emigrace. Některá její díla byla i zfilmována.
Manželé byli zbaveni československého občanství, do rodné země se mohli vrátit až po sametové revoluci. V devadesátých letech se jim zde dostalo četných poct, včetně Řádu Bílého lva III. třídy za zásluhy o českou literaturu ve světě. Nadále však žili v Kanadě. Činnost legendárního nakladatelství ukončili k roku 1993.
Salivarová od devadesátých let opět publikovala v tuzemských periodikách, psala do Lidových novin, Literárních novin i Respektu. Musela se potýkat i se zveřejněním jména v tzv. Cibulkových seznamech, StB si ji vedla od roku 1958. Salivarová však u soudu dosáhla vymazání se seznamu agentů. Svou zkušenost následně popsala v antologii Osočení, která vyšla právě v Sixty Eight Publishers.
Josef Škvorecký zemřel v lednu 2012, jeho manželka jej přežila o více než třináct let.