Životopisný film o Bobu Dylanovi s Timothéem Chalametem se odkládá na neurčito

LOS ANGELES Životopisný snímek režiséra Jamese Mangolda byl odložen na neurčito vzhledem k bezútěšné situaci filmového průmyslu následky pandemie. Pro magazín Collider to potvrdil producent snímku.

Plány na film o Dylanovi se na veřejnosti poprvé objevily v lednu. Snímek měl být adaptací oceňované knihy publicisty Elijaha Warda, jež pojednávala o zpěvákově poněkud kontroverznímu přesunu z tradiční muziky k rockovějšímu žánru v roce 1965. Někteří z jeho fanoušků mu tuto „zradu“ nikdy neodpustili a během několika živých vystoupení ho i vypískávali a volali na něj, že je Jidáš.Snímek se podle všeho měl jmenovat Going Electric, což je do češtiny těžko přeložitelné, ale popisuje to právě tento muzikantův „přerod“.

„S Jamesem Mangoldem jsme točili film o Dylanovi, ale z toho nic nebude,“ pospal producent a filmař Phedon Papamichael situaci magazínu Collider. „Nemyslím si, že je po tom filmu veta, ale v dnešní pandemické době by bylo velmi těžké něco takového natočit. Muselo by to být v malých klubech s velkou spoustou komparzu,“ dodal.



Hlavního hrdinu filmu si měl zahrát americký herec Timotheé Chalamet. Ten i navzdory svému věku nízkému stačil ztvárnit oceňované herecké party ve filmech Lady Bird (2017), Beautiful Boy (2018), Král (2019), Děštivý den v New Yorku (2019) ale hlavně v romantickém homosexuálním dramatu Dej mi své jméno (2018), za což byl nominován i na Oscara. Příští rok ho čeká Duna, která byla taktéž přeložená z letošního roku kvůli koronaviru.

Poslední film Jamese Mangolda, loňský závodní biják Le Mans ´66 si vedl dobře u diváků i kritiky. Jeho Logan: Wolverine o stejnojmenném hrdinovi je podle mnohých vůbec nejlepší komiksový film všech dob. Mangold má i skvělé zkušenosti s biografiemi hudebníků - jeho Oscarem oceněný snímek Walk the Line (2005) s Joaquinem Phoenixem v hlavní roli skládal poctu Johnnymu Cashovi.



Jedním z producentů filmu je i dlouholetý Dylanův manažer Jeff Rosen.



Zobrazit Dylanův příběh se velmi originálním způsobem pokusil už snímek Beze mě: Šest tváří Boba Dylana (I´m Not There) z roku 2007. Režisér a scenárista Todd Haynes (Daleko do nebe, Sametová extáze) v zajímavém filmovém experimentu zobrazil Dylana v šesti etapách jeho života, v šesti charakterových pozicích, přičemž ho v každé z nich hrál jiný herec a v jednom případě i herečka. Do písničkáře se tak převtělili Christian Bale, Richard Gere, Heath Ledger, Ben Whishaw, Marcus Carl Franklin a Cate Blanchettová.