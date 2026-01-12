Zlaté glóby získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet. Mezi herci uspěl Chalamet

Autor: ,
  6:38
Zlatý glóbus v kategorii komedie či muzikál získal v noci na pondělí na slavnostním vyhlašování amerických filmových cen film Jedna bitva za druhou s Leonardem DiCapriem v hlavní roli, který ztvárnil vyhořelého revolucionáře, který pátrá po své dceři. V kategorii nejlepší filmové drama vyhrál snímek Hamnet, který sleduje vyrovnávání se manželského páru Anges a Williama Shakespearových se smrtí jejich syna.
V kategorii nejlepší filmové drama vyhrál snímek Hamnet (12. ledna 2026)

V kategorii nejlepší filmové drama vyhrál snímek Hamnet (12. ledna 2026) | foto: ČTK

Zlatý glóbus v kategorii komedie či muzikál získal komediální thriller Jedna...
Mezi herci uspěl například Timothée Chalamet. (12. ledna 2026)
Zlatý glóbus v kategorii komedie či muzikál získal v noci na pondělí na...
V kategorii nejlepší filmové drama vyhrál snímek Hamnet (12. ledna 2026)
11 fotografií

Komediální thiller Jedna bitva za druhou na motivy románu Městečko Vineland od amerického spisovatele Thomase Pynchona poukazuje na extrémně rozdělenou americkou společnost, která řeší spory zbraněmi. Pojednává také o politickém dědictví černošského hnutí Black Power a organizace zaměřené proti černochům Ku Klux Klanu. Jeho dnešní výhra upevňuje jeho pozici favorita na nejlepší film cen Oscar, píše agentura AFP. Snímek si také odnesl Zlatý glóbus za režii a scénář.

Thomas Anderson se tak stal teprve druhým filmařem, kterému se podařilo získat toto ocenění za režii, film a scénář najednou, píše AP. Místo DiCapria však ocenění pro nejlepšího herce v kategorii muzikál nebo komedie získal jeho kolega Timothée Chalamet za film Velký Marty.

Snímek režisérky čínského původu Chloé Zhaové Hamnet porazil zejména favorizovaný film Hříšníci v režii Ryana Cooglera. Kromě ceny za nejlepší filmové drama si Hamnet odnesl i výhru za nejlepší herečku v této kategorii. Porota ocenila Jessie Buckleyovou za ztvárnění utrápené matky, která po smrti dítěte najde nečekanou útěchu ve hře svého manžela.

Ceny Zlatý glóbus v posledních letech zažily turbulentní období kvůli skandálům kolem Asociace zahraničních novinářů v Hollywoodu (HFPA), která ocenění uděluje. V roce 2021 se kvůli tomu ceremoniál vůbec nevysílal a nebylo jisté, zda se cenám ještě někdy vrátí jejich někdejší prestiž a zda bude jejich udílení znovu respektovanou akcí považovanou za předehru vyhlašování Oscarů. Organizátoři ale přistoupili k reformám, porota se zvětšila z 90 na zhruba 300 hlasujících a je více různorodá.

Vstoupit do diskuse

Děti čeká vysvědčení a pololetní prázdniny, někde na ně naváže týden volna

Prvňáci ze základní školy Štefcova v Hradci Králové si převzali 28. června 2019...

Po nejchladnějším ránu zimy se oteplí. Sněžení nahradí mrznoucí déšť, hrozí ledovka

Sněhové a mrazivé počasí v Praze. (9. ledna 2026)

Zlaté glóby získaly filmy Jedna bitva za druhou a Hamnet. Mezi herci uspěl Chalamet

V kategorii nejlepší filmové drama vyhrál snímek Hamnet (12. ledna 2026)

Koalice bude jednat o Turkově žalobě i zpřísnění dočasné ochrany Ukrajinců

Petr Macinka a Filip Turek (vlevo) před zasedáním vlády. (5. ledna 2026)

Vláda rozhodne o zmocněnci pro digitalizaci a vzniku rady pro duševní zdraví

Nový místopředseda ANO Robert Králíček

Komentář

Babiš kompetenční žalobě na prezidenta nevěří. Turek se tak ministrem skoro jistě nestane

Lídr Motoristů. Filip Turek je podnikatel a europoslanec. Pokud bude zvolen do...

Protesty v Íránu už mají přes 500 obětí, Trump zvažuje plány možného útoku

Na snímku z videa jsou vidět demonstranti, kteří opět vyšli do ulic Teheránu...

Vyvineme pro Ukrajinu balistické střely s doletem přes 500 km, oznámili Britové

Mezikontinentální balistická střela Sarmat při testovacím odpalu na kosmodromu...

Kladno zničilo Vítkovice, Litvínov slaví v derby. Třinec ve šlágru předčil Spartu

Kladenští hokejisté se radují z gólu.

Výběr z tisku

Kampaň za dveřmi a hromada problémů před nimi. Nad Tatrou se začíná předvolebně blýskat

Slovenský premiér Robert Fico a ministr vnitra Matúš Šutaj Eštok (22. listopadu...

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Drahá těžba, levné uhlí. Polská „OKD“ má velké problémy, firmě hrozí bankrot

Polská těžební společnost JSW zaměstnávající desítky tisíc lidí má vážné...

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz byl přerušený

Na brněnském hlavním nádraží vykolejil vlak, provoz je přerušený (11. ledna...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.