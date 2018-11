Zlatý podraz ve fotografii a v knize. Kritici oceňují osobu autora i dílo

PRAHA Ještě do nadcházejícího pondělí je možné v pražském Paláci YMCA navštívit výstavu Zlatý podraz ve fotografii. Expozice snímků Patrika Nguyena doplněná artefakty z filmu, který právě uvádějí česká kina, přibližuje zákulisí natáčení, poctivě mapuje krok za krokem zrod Zlatého podrazu.

Podobně jako snímek režiséra Radima Špačka výstava zachycuje zápolení československých basketbalových šampionů v letech 1938 až 1951 v podání herců a hereček. Portrétuje tvůrce při natáčení.

Snímek a výstava jsou i poděkováním sportovcům, kteří neztratili charakter v dobách totality. Fotografie Patrika Nguyena jsou cenné tím, že obstojí i bez podpory filmu. „Zlatý podraz očima, které ví, o co jde,“ napsal kritik Josef Chuchma do titulku textu, který nachystal pro výstavu.

Chuchma (nyní ČT art) pečlivě sleduje českou fotografii už dlouhá léta, a tak stojí za to citovat i další slova o fotografovi a výstavě, kterou pomohl sestavit.

„Mezi filmaři se pohyboval desítky hodin, exponoval stovky a stovky snímků. Jistě, svou roli v tom hrála skutečnost, že sám basket hraje, tudíž to pro něho nebyla, nemohla být, řadová zakázka. Byla to srdeční záležitost. Patrik Nguyen běžné fotosky, jak se říká snímkům, které co možná věrně zprostředkovávají obrazy, které pak divák může vidět v kině, exponoval v míře jen nezbytně nutné,“ říká Chuchma.

„Více si – fotograficky velmi zdatně – všímal toho, jak film vzniká, jaké úsilí vyžaduje. Viděl, že je to také zápas. A uhranul mu celý ten filmaři nově a dočasně vytvořený svět basketbalové minulosti, časů téměř pionýrských, v nichž i ve své době vrcholná basketbalová hra vypadala z dnešního pohledu jako amatérská zábava, jenže v současně v těch časech šlo sportovcům, vinou politiky, doslova o život,“ dodává.

Rok 1951, nebo 2018? Ve filmové replice pařížské haly na pražském Výstavišti se natáčel duel Čechoslováků se SSSR.

Fotograf filmu Patrik Nguyen také pomáhal hercům s tréninkem basketbalu a neuvěřitelně srostl s celým štábem. A všichni návštěvníci expozice si měsíce nasazení filmařů pro Zlatý podraz můžou představit nad neobyčejnými obrazy od Patrika Nguyena. K filmu přišel, protože pro radost fotografoval basket. A jeho snímky streetballistů, dětí na hřišti a nejrůznějších nadšenců, zdobí sociální sítě spolu s těmi z filmu.

Kdo do Paláce YMCA nedorazí, ale chtěl by pozoruhodné fotografie vidět, najde je také v knize Zlatý podraz. Ta výběr nejlepších fotografií přináší spolu s texty o snímku včetně rozhovorů s hlavními tvůrci filmu. Na motivy filmu vznikl i dětský komiks.