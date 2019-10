Zloděj s ukradeným Caravaggiem zmizel v dešti. Největší loupež umění je i po padesáti letech neobjasněná

Sicílie 17. října 1969 ukradla pravděpodobně italská mafie v jedné z největších uměleckých loupeží v historii Caravaggiův obraz Adorace. Za padesát let se objevila řada stop, ale žádná k nalezení díla obrovské ceny nevedla.

Antonella Lamponová na tu noc nikdy nezapomene. Byla obrovská bouřka a na zem se snášely proudy vody. V nedalekém oratoriu svatého Vavřince právě probíhala jedna z největších uměleckých loupeží novodobých dějin. Cenný obraz italského mistra Caravaggia na místě visel více než tři sta let, ale teď ho neznámý zloděj obratně vyřezával z rámu.

Od 17. října 1969 uplynulo již padesát let, ale obraz nazvaný Adorace, dílo nesmírné hodnoty, se stále pohřešuje. Antonelle Lamponové bylo v době krádeže patnáct a vzpomíná, jak její matka, která v oratoři uklízela, křičela zoufalstvím, když ráno spatřila prázdný rám.

„Zloděj neukradl žádný obraz. Ukradl kus naší rodiny,“ popisuje událost. V Palermu na přelomu šedesátých a sedmdesátých let existovala jen jedna síla, která by byla schopná něco takového provést - nechvalně proslulá sicilská mafie.

Italský barokní mistr Caravaggio namaloval obraz Adorace (jiným názvem také Narození Krista se svatým Františkem a svatým Vavřincem) v roce 1609, pouhý rok před svou smrtí. Šlo o velmi působivý obraz namalovaný umělcem zdokonalenou technikou šerosvitu (chiaroscuro), jehož prodejní cena je nyní odhadována na 20 milionů dolarů (441 milionů korun). Adorace se postupem času dostala na špičku seznamu ukradených děl, který vede americká FBI.

Měl ho doma mafián?

Deník The Guardian se dostal k dosud neznámému rozhovoru z roku 2001, ve kterém kněz oratoře Benedetto Rocco tvrdí, že Caravaggiovo plátno měl doma největší šéf sicilské mafie Gaetano Badalamenti. Badalamenti byl hlavou sicilského drogového syndikátu, který využíval italské pizzerie pro distribuci drog po celé Americe. Výměnou za vrácení plátna chtěl Badalamenti přimět italské církevní hodnostáře k vyjednávání. Mafián měl Rocca nejméně dvakrát kontaktovat dopisem. To potvrzuje i Lamponová. „Vzpomínám si, jak kněz říkal mé matce, že ho kontaktovala mafie,“ sdělila.

Benedetto Rocco měl neprodleně informovat policii o dopisech i ztraceném obraze, ale spisy obsahující jeho výpověď se záhadně ztratily. Stejně tomu bylo i u svědectví matky Antonelly Lamponové. „Zeptala jsem se policistů, zda je výpověď mé matky stále v policejních archivech. Policie ji vyslýchala hned několikrát, ale bylo mi řečeno, že se všechno ztratilo,“ sdělila.

Policisté v případě kradeného Caravaggia tak doslova hrají o čas, protože aktéři případu umírají. Gaetano Badalamenti v roce 2004, kněz Benedetto Rocco v roce 2013 a matka Antonelly Lamponové dokonce již v roce 1971. Každým rokem je tak menší šance na vyřešení jedné z největších kulturních záhad.

Řada svědectví



Během let se objevila řada tvrzení o osudu obrazu, hlavně od bývalých členů mafie. Téměř všechna tato tvrzení ale byla nepodložená nebo v přímém rozporu se skutečností.

V roce 1989 promluvil Francesco Marino Mannoia, kterému se přezdívalo Mozarella. Policistům oznámil, že to on obraz ukradl a aby ho nepoškodil, zabalil ho do taktéž ukradeného koberce. Na ukradený koberec si vzpomíná i Antonella Lamponová. Ochrana obrazu byla prioritou, protože venku hustě pršelo. Mannoia neochotně přiznal, že srolováním staré a ztvrdlé malby do koberce cenný obraz poškodil a ten se po vybalení „částečně rozpadl“. Mannoiova výpověď ale nikdy nebyla potvrzená.

S další teorií přišel v roce 2009 gangster Gaspare Spatuzza, který tvrdil, že byl obraz po krádeži ukrýván na jisté italské farmě, kde byl zničen prasaty a krysami. Neměl pro to ale jediný důkaz.

Caravaggio ve Švýcarsku

Největší naděje vyšetřovatlům svitlaloni v červnu. Bývalý mafián Gaetano Grado jako první řekl italským vyšetřovatelům, že byl obraz po krádeži v držení „šéfa všech šéfů“, již výše zmíněného mafiána Badalamentiho.Ačkoliv byl Badalamenti zatčen v roce 1984, před svým uvězněním údajně stihl obraz prodat švýcarským sběratelům umění.

Výpověď Gaetana Grady o prodeji byla navíc nejspíše důvěryhodná, což nepřímo potvrdily i úřady. „Máme dostatek důkazů, abychom spustili nové vyšetřování a požádali švýcarské úřady o spolupráci,“ sdělil tehdy médiím Rosy Bindi, vedoucí italské komise proti organizovanému zločinu. „Chceme ten obraz najít a vrátit ho zpět na Sicílii.“

Sicilská policie tak s povolením švýcarských úřadů dále pátrá. Je možné, že obraz stále leží někde nedotčen, i když důkazy hovoří spíše o opaku. Podaří se záhadu po více než padesáti letech definitivně uzavřít?