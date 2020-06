Žlutá ponorka zatím nevypluje. Dokument o kapele Beatles od režiséra Pána prstenů se o rok odkládá

LONDÝN Na očekávaný dokument The Beatles: Get Back o jedné z nejslavnějších kapel na světě si fanoušci budou muset počkat další rok. Společnost Disney oznámila odklad.

Snímek měl světovou premiéru původně naplánovanou na začátek letošního září, ale koronavirová epidemie tyto plány zhatila. Dokument nakonec na obrazovky poputuje až 21. srpna 2021.

Režisér Peter Jackson (Pán prstenů, Hobit, Braindead) vzal materiály z let 1969 a 1970 natočené k albu Let it Be, aby je následně nechal zrestaurovat pomocí nejmodernější dostupné techniky.

Jackson označil materiál, který dostal ke zpracování, za „historický poklad“. Pozorovat Johna Lennona, Paula McCartneyho, George Harrisona a Ringa Starra při práci na klasickém albu Let It Be je podle něj fascinující, legrační a překvapivě intimní.

„Je to jako by nás stroj času přenesl do roku 1969 a my seděli ve studiu a přihlíželi, jak tito čtyři přátelé společně vytvářejí úžasnou hudbu,“ uvedl loni filmař. „Jsem vzrušen a cítím se být poctěn, že mi byl svěřen tento mimořádný materiál. Dělat tento film bude čirá radost,“ liboval si.

Agentura AP již dříve oznámila, že film vzniká ve spolupráci s McCartneym, Starrem a vdovami po zbylých dvou zesnulých členech skupiny, Yoko Ono a Olivií Harrisonovou.



Jackson podobným způsobem natočil i dokument Není jim dopřáno zestárnout (They Shall Not Grow Old). Spolu se svými pracovníky se dostal do archivů Britského válečného muzea (Imperial War Museum), přímo ke sto let starým záběrům válečné atmosféry a vřavy. Zrestaurované a vybarvené záběry působí téměř magicky.