‚Zmasakrovaná vánoční písnička.‘ Hudebník Nick Cave se opřel do BBC

LONDÝN Australský hudebník Nick Cave kritizuje radiové vysílání BBC za to, že do svého programu nově zařadí cenzurovanou verzi písně Fairytale in New York (Pohádka v New Yorku). Podle Cavea „osekaná“ verze písně pozbývá hodnoty.

Britská BBC oznámila, že dá všem svým moderátorům hudebního vysílání na výběr, kterou verzi legendárního hitu z roku 1987 chtějí hrát. Problémem je totiž anglické slovo faggot v původním textu, jenž by se do češtiny dalo přeložit jako hanlivé označení pro homosexuála. Cave se o písni rozpovídal na své vlastní stránce The Red Hand Files, kde často odpovídá i na dotazy svých fanoušků. „Je možné, že je faggot velmi urážlivé slovo, to já nemůžu vědět,“ napsal Cave. „V tom případě ale měla píseň z vysílání zmizet úplně a mohla si tím zachovat důstojnost,“ dodal. Rádio v cenzurované verzi vyměnilo slovo faggot za haggard (strhaný, unaveně vypadající, pozn. red.). „To tu píseň snižuje v jejím nejdůležitějším momentě a ta díky tomu pozbývá hodnoty,“ myslí si Cave a dodává, že po tomto „vláčení bahnem“ už nemůže být považována za hit. Označil písničku za zmasakrovanou. BBC píseň na krátkou dobu odebrala z vánočních vysílání již v roce 2007. Shane McGowan, její autor a zpěvák kapely The Pogues, prohlásil, že mu to nevadí. V nedávném rozhovoru pro britskou mutaci deníku Metro se ale naopak nechal slyšet, že mu nová cenzura přijde směšná.