Znásilnění, které se nikdy nestalo? Seriál vypráví o dívce, kterou policie poškodila víc než násilník

SEATTLE/COLORADO Seriál Unbelievable (Neuvěřitelný) vypráví příběh znásilněné dívky, které nikdo nevěří. Příběh vychází z novinářské zprávy oceněné Pulitzerovou cenou. Shrnutí případu přinesl deník The Washington Post.

Osmnáctiletá dívka Marie Adlerová jde na policii nahlásit znásilnění. V očích dvou detektivů, kteří dostanou případ na starost, je ale sama podezřelá. Policisté si totiž myslí, že si celý příběh vymyslela. I přesto ale detektivka Karen Duvallová (ztvárněná oceňovanou televizní herečkou Merritt Weverovou) dívku vyslýchá. Apeluje na ní, aby si vzpomněla na co nejvíce detailů.

Seriál Unbelievable měl premiéru na platformě Netflix minulý pátek. Popisuje skutečný případ, který ve svém článku An Unbelievable Story of Rape (Neuvěřitelný příběh o znásilnění) z roku 2015 popsali investigativní novináři T. Christian Miller a Ken Armstrong. Příběh osmnáctileté dívky, kterou policie obvinila z toho, že si vymyslela vlastní znásilnění, jim vynesl Pulitzerovu cenu.



Článek, který novináři zveřejnili na serveru ProPublica, je dramatický už první větou - „Ten den s Marií nikdo k soudu nepřišel, jen její obhájce ex offo.“ Marie ztvárněná v seriálu herečkou Kaitlyn Deverovou (Šprtky to chtěj taky, Hlavní kandidát) vyrůstala v pěstounské péči. Z dětství si pamatovala hlavně na to, jak měla neustálý hlad a pěstouni ji nutili jíst žrádlo pro psy. Často ji navíc psychicky i fyzicky týrali.

„Celé jste si to vymyslela“

Když v roce 2008 Marie znásilnění nahlásila na policii, žila zrovna sama ve městě Seattle. Do protokolu sdělila, že se ji útočník vloupal do bytu a s nožem ji vyhrožoval. Následně ji měl nasadit pásku přes oči a znásilnit. Marie věřila, že si násilník před aktem nasadil kondom.

Seriál společnosti Netflix začíná několik hodin po znásilnění. Marie právě vypráví celou událost policistům, kteří ale v jejím svědectví nacházejí různé nepřesnosti. To je přiměje věřit, že si dívka celou záležitost vymyslela.

Ken Armstrong, jeden z novinářů za příběhem, se k seriálu vyjádřil na svém Twitteru. „Pro mě nebyla Marie jen jednou z postav. Svěřila mi celý svůj příběh, ačkoliv byl velmi bolestný,“ napsal. Zároveň pochválil tvůrkyni seriálu Susannah Grantovou za to, že se nebála vylíčit samotné vyšetřování jako svým způsobem trauma pro mladou dívku.

Příběhu Marie nevěřily ani dvě z bývalých pěstounských matek, které měly s dívkou jinak velmi dobré vztahy. Jedna vzpomínala na to, že byla Marie naštvaná z toho, že si nemůže koupit novou sadu povlečení, která ale měla být identická s tou, na které ji útočník měl znásilnit. Druhou znepokojovalo chování dívky, která působila, že celý ten rozruch vyvolala jen kvůli pozornosti.

Když detektivové na dívku po mnoha výsleších stále tlačili, Marie svá obvinění vzala zpět. Seriál se zaměřuje i na následky tohoto rozhodnutí. Přišla o své kamarády a hrozilo ji vystěhování. Média ji očerňovala, ačkoliv ve zprávách nebyla uváděna jménem. Nemohla se na nikoho spolehnout a propadla se do depresí. V práci následkem toho podala výpověď.

Přemýšlela o sebevraždě. První epizoda seriálu končí tím, že přeleze zábradlí na mostě a uvažuje o tom, že skočí. To sama Marie v novinářském článku na serveru ProPublica uvedla jako jediný moment v jejím životě, kdy si opravdu přála zemřít.

Spadla klec

Další díl seriálu se odehrává v roce 2011. Dívka Amber (v seriálu ztvárněná herečkou Danielle MacDonaldovou) z Colorada přichází na policejní stanici s podobným příběhem. Doma ji napadl násilník. Ten si navíc vyfotil její intimní partie a hrozil, že fotky vypustí na internet, pokud se o znásilnění dozví policie. Detektivka Karen Duvallová, o které už byla řeč, podobnosti pozná hned. Vezme si Amber stranou, aby z ní získala co nejvíce informací mimo policejní protokol.

Karen Duvallová se spojí s detektivkou Grace Rasmussenovou (v seriálu ztvárněná herečkou Toni Colettovou) a snaží se případ rozplést. Složité vyšetřování je dovede k Marcovi O´Learymu (v seriálu Chris McCarthy), sériovému násilníkovi, kterého usvědčily jím pořízené fotografie obětí. Na jedné z fotografií byla i Marie Adlerová. Dívka celou dobu mluvila pravdu. O´Leary byl nakonec obviněn z 28 znásilnění.

Nejhůře z toho všeho ovšem vyšla Marie Adlerová, která žila tři roky na hraně. Dohližitel nad případem později prohlásil, že dívka policisty byla v podstatě násilím donucena k tomu, aby svá obvinění odvolala. Marie nakonec za své utrpení vysoudila 150 tisíc dolarů.

Ken Armstrong v twitterovém příspěvku prozradil, že Marie Adlerová část seriálu viděla. Myslí si o něm, že je výborný, ačkoliv ji dohnal k slzám. Zapůsobila na ni hlavně scéna, kde ji policisté donutí k falešnému přiznání. Ta je totiž „perfektně a přesně udělaná“.