‚Znásilnili moje dětství.‘ Studio uznalo kritiku a děsivého Sonica ve filmu předělá

LOS ANGELES Modrý ježek Sonic, známá videoherní ikona, se dočkal první ukázky svého hraného filmu. Reakce fanoušků na Sonicův vzhled byla ale tak negativní, že filmové studio jeho podobu změní. To i za cenu stovek tisíc dolarů navíc. Snímek je zajímavý i tím, že si roli hlavního padoucha Robotnika zahrál oblíbený Jim Carrey. Snímek do českých kin zamíří 7. listopadu.

Když někdo sahá na ikonu, bude z toho zákonitě problém. Filmový Sonic vzbuzoval ve fanoušcích obavy již od svého oznámení v říjnu 2017. Až první hraná ukázka z tohoto týdne byla důkazem toho, jak moc byl strach ježkových fanoušků oprávněný. Nová Sonicova podoba vypadala podle nich úděsně a byla na hony vzdálená videoherní předloze (viz galerie).

Sonicova více lidská podoba šokovala, stejně jako jeho děsivě lidské zuby. Jeho oči jsou o dost menší a nevýrazné. Ta tam byla animovaná roztomilost. „Sonic byl moje dětství. Hollywoode, znásilnil jsi moje dětství,“ zní jedna z rozhořčených reakcí na sociálních sítích a internetových fórech.

Na základě reakcí bylo jasné, že pokud se něco nezmění, bude filmový Sonic propadákem ještě před samotným uvedením do kin. Studio ale zareagovalo poměrně nečekaně. „Děkujeme za podporu i kritiku. Nám adresovaná zpráva je jasná - nejste spokojeni se Sonicovým vzhledem a chcete změnu. Té se dočkáte. Všichni ve studiu Paramount i společnosti Sega chceme udělat toho nejlepšího možného Sonica,“ napsal na svůj Twitter režisér snímku Jeff Fowler.

Takhle razantní změna je v takto pozdní fázi natáčení velikou vzácností. Tím spíše, že studio bude stát pravděpodobně statisíce dolarů, možná i miliony. Se stávajícím datem premiéry to znamená, že má studio zhruba šest měsíců na vylepšení Sonicova vzhledu a jeho vložení do již téměř úplně natočeného snímku. to nebude vůbec jednoduché. Nehledě na to, že s původním Sonicovým vzhledem již pravděpodobně počítaly například výrobci či jiného doplňkového zboží k filmu.

Ježkův filmový debut

Snímek nejdřív připravovalo studio Sony (Colombia Pictures), které projekt odprodalo Paramountu. Hlavními producenty snímku jsou Neal H. Moritz (Rychle a zběsile, Já, legenda) a Tim Miller, režisér úspěšného komiksového hitu Deadpool. Do režisérského křesla usedl výše zmíněný Jeff Fowler, pro kterého šlo o celovečerní režijní debut. Za sebou má zatím jen několik animovaných kraťasů.