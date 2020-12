Zpackaný start Cyberpunku 2077. Verze pro konzole můžete vrátit, omlouvají se vývojáři

PRAHA Mnozí čekali herní revoluci, ale ta se nedostavila. Ačkoliv jsou recenze na dlouho očekávaný titul polských vývojářů vesměs kladné, verze pro konzole minulé generace (PlayStation 4 a Xbox One) jsou v současném katastrofálním stavu téměř nehratelné. Vývojáři se na sociálních sítích omluvili a slíbili, že kdo nechce čekat na opravné patche, může hru za plnou cenu vrátit.

Cyberpunk 2077 je velkolepá hra odehrávající se ve futuristickém otevřeném světě. Naplno si ji ale mohou užít jen majitelé těch nejvýkonnějších herních počítačů či současné generace konzolí (PlayStation 5 a Xbox Series X/S). Na starších konzolích je hra v tak špatném technickém stavu, že je prakticky nehratelná.

Na internetu se objevují katastrofální videa plná zasekaných postav, technických nedodělků a takzvaných bugů, nezáměrných chyb ve hrách. Hráči pojali podezření ještě před vydáním samotné hry, protože vývojáři odmítli recenzentům poskytnout hru na konzole minulé generace.



„Měli jsme věnovat mnohem více pozornosti tomu, aby se hra hrála lépe i na PlayStationu 4 a Xboxu One,“ stojí v omluvě vývojářů, jež se v pondělí objevila na sociálních sítích. Zároveň přislíbili opravné patche v horizontu dvou měsíců. Hra by tak i na konzole minulých generací měla být vyladěná zhruba v únoru příštího roku.

Kdo nechce čekat tak dlouho na opravu, měl by mít možnost Cyberpunk 2077 za plnou cenu vrátit. Polské vývojářské studio CD Projekt Red proslavil hlavně třetí videoherní Zaklínač (2015). Vývojáři vytrvale poslouchali stížnosti i přání fanoušků. Netřeba se tak obávat, že by tomu mělo být v případě Cyberpunku 2077 jinak. Jen to bude nějakou chvíli trvat.

Mimochodem, právě otřesný stav hry podle serveru Gaming Foundry způsobil propad akcií CD Projektu Red zhruba o 26 %. Samotná hra ale přesto trhá rekordy. Například na platformě Steam se stala nejhranější hrou pro jednoho hráče, na streamovací službě Twitch se zase stala nejsledovanější hrou pro jednoho hráče v historii.

Žánrová tradice

Cyberpunk 2077 spadá do stejnojmenného žánru. Cyberpunk je v první řadě označení literárního a estetického podžánru sci-fi. Zobrazuje budoucnost, kterou ovládají megakorporace. Ty mají často vlastní vojenskou sílu. Lidé se dělí na technologicky vylepšené (tedy ty, kteří na vylepšení mají), a na nevylepšené chudáky.

V ulicích řádí gangy, na černém trhu se kšeftuje s ukradenou elektronikou a sex je často levnější než jídlo. Slibovaný technologický ráj se tedy nekoná a velké společnosti svět spíše trhají na kusy, než aby ho scelovaly. Typickým estetickým znakem Cyberpunku je například noční zasazení, ve kterém jsou dobře vidět zářící neony a reklamy futuristických metropolí.

Klasickým filmovým zástupcem tohoto žánru jsou série Blade Runner nebo Ghost in the Shell. V seriálové rovině nelze než doporučit předloňský Altered Carbon z produkce Netflixu. Z knih je vhodné zmínit román Sní androidi o elektronických ovečkách? spisovatele Philipa K. Dicka (právě jím se volně inspiroval režisér Ridley Scott při natáčení Blade Runnera) nebo kultovního Neuromancera od spisovatele Williama Gibsona.