Zpěvačka Duffy se rozepsala o únosu a znásilnění. Odborníci její postup chválí

LONDÝN Zpěvačka Duffy (vlastním jménem Aimée Ann Duffyová) na vyhrazených webových stránkách zveřejnila celý příběh zážitku, kvůli kterému se na deset let stáhla do ústraní. Doufá, že svým příběhem inspiruje ostatní oběti k prolomení mlčení.

„Pravda je taková, a prosím věřte mi, že jsem v pořádku a bezpečí, že mě znásilnili a zdrogovali. Několik dnů mě drželi v zajetí. Přežila jsem, ale vyrovnat se s tímto zážitkem chtělo čas. Nedá se to zlehčovat. Ale můžu vám říct, že těch posledních deset let jsem strávila tisíce a tisíce dnů opětovným pouštěním slunce do svého srdce. To slunce nyní znovu svítí,“ napsala koncem února zpěvačka na svůj Instagram. Zároveň dodala, že se k příběhu vrátí a fanouškům ho vypoví celý. Slovo dodržela.



Na webové stránce Duffywords.com se rozepsala o všem včetně psychického rozpoložení. Duffy se svěřila i s tím, že jí někteří vyhrožovali, že pokud o zážitku promluví, zničí ji kariéru. „Pokud mám zničit svou budoucnost, tak jen tím že poctím svou minulost,“ okomentovala to.

„Znásilnění mě obralo o má lidská práva, o život beze strachu. Vzalo mi to třetinu mého dosavadního života. V hloubi duše vím, že by byla hanba a medvědí služba celé mé osobě, kdybych o tom, co jsem zažila, nepromluvila,“ popsala Duffy.



Zpěvačka byla zdrogovaná na oslava svých narozenin. „Octla jsem se v cizí zemi. Vůbec si nepamatuji, jak jsem se dostala do letadla. Vím jen, že jsem pak ležela schoulená v kufru auta,“ napsala.

Mohl se mě kdykoliv zbavit

Následoval hrůzný zážitek: „Dostala jsem se na hotelový pokoj. Tam mě můj útočník znásilnil. Pamatuji si na hroznou bolest a na to, jak jsem se snažila neupadnout do mdlob. Byla jsem s ním ještě druhý den. Ani se na mě nepodíval, všude jsem musela chodit za ním. Byla jsem jen částečně při vědomí, skoro nic jsem si neuvědomovala. Mohl se mě kdykoliv zbavit.“

Zpěvačka podle svých slov nejdříve na polici nešla, ale poté si o celé události promluvila s dvěma policisty. Zná i identitu útočníka.

„Svěřuji se s tím vším, protože žijeme ve světě plném bolesti, ale já už se nebojím. Věřím, že když promluvíte od srdce, srdce ostatních vám budou naslouchat. Ačkoliv je můj příběh velice temný, ze své duše a srdce mluvím za všechny, kterým se stalo něco podobného,“ uzavřela Duffy.



Katie Russelová z organizace Rape Crisis in England and Wales (krize znásilnění v Anglii a Walesu) zpěvaččino přiznání označila za „velmi odvážné a rozhodně chvalitebné.“

„Skrze naši práci s obětmi znásilnění dobře víme, kolik se jich otevřeně bojí o tom promluvit nebo to nahlásit na policii. To, že Duffy promluvila, může dodat naději mnohým dalším“ dodala.



Zpěvačka Duffy vydala dvě úspěšná alba Rockferry (2008) a Endlessly (2010). Poté se na deset let odmlčela a fanoušci jejího velmi charakteristického hlasu deset let pátrali, co se s Duffy vlastně stalo.