Zpěvačka Duffy zažila únos i znásilnění. Po deseti letech nahrála novou píseň

CARDIFF „Pro lepší dny, které na nás čekají,“ uvedla svou novou písničku River in the Sky (Řeka v nebi) velšská zpěvačka Duffy (vlastním jménem Aimee Anne Duffyová). Ta se před několika měsíci svěřila s otřesným zážitkem, který v roce 2010 uťal její slibnou kariéru.

V pomalé písni za doprovodu klavíru zpěvačka zpívá o tom, jak se bojí tmy. Vypráví i o někom, „kdo ji navštěvuje v noci a trpělivě ji přikrývá peřinou, dokud se nenaučí vyrovnat se svou bolestí“.

River in the Sky je vlastně již druhou písničkou od Duffyina návratu do veřejného života. Tu první, baladu Something Beautiful, zpěvačka zveřejnila v březnu v rádiovém pořadu britské moderátorky Jo Whileyové. Píseň ale poněkud záhadně zmizela ze serveru YouTube i sociálních sítí.

„Pravda je taková, a prosím věřte mi, že jsem v pořádku a bezpečí, že mě znásilnili a zdrogovali. Několik dnů mě drželi v zajetí. Přežila jsem, ale vyrovnat se s tímto zážitkem chtělo čas. Nedá se to zlehčovat. Ale můžu vám říct, že těch posledních deset let jsem strávila tisíce a tisíce dnů opětovným pouštěním slunce do svého srdce. To slunce nyní znovu svítí,“ napsala koncem února zpěvačka na svůj Instagram.

Duffy Zpěvačka Duffy vydala dvě úspěšná alba Rockferry (2008) a Endlessly (2010). Poté se na deset let odmlčela a fanoušci jejího velmi charakteristického hlasu pátrali, co se s Duffy vlastně stalo.

Na webové stránce Duffywords.com se pak v dubnu rozepsala o všem včetně psychického rozpoložení. Duffy se svěřila i s tím, že jí někteří vyhrožovali, že pokud o zážitku promluví, zničí ji kariéru. „Pokud mám zničit svou budoucnost, tak jen tím že poctím svou minulost,“ okomentovala to.



„Znásilnění mě obralo o má lidská práva, o život beze strachu. Vzalo mi to třetinu mého dosavadního života. V hloubi duše vím, že by byla hanba a medvědí služba celé mé osobě, kdybych o tom, co jsem zažila, nepromluvila,“ popsala Duffy.

Zpěvačka byla zdrogovaná na oslavě svých narozenin. „Octla jsem se v cizí zemi. Vůbec si nepamatuji, jak jsem se dostala do letadla. Vím jen, že jsem pak ležela schoulená v kufru auta,“ napsala.

Následoval hrůzný zážitek: „Dostala jsem se na hotelový pokoj. Tam mě můj útočník znásilnil. Pamatuji si na hroznou bolest a na to, jak jsem se snažila neupadnout do mdlob. Byla jsem s ním ještě druhý den. Ani se na mě nepodíval, všude jsem musela chodit za ním. Byla jsem jen částečně při vědomí, skoro nic jsem si neuvědomovala. Mohl se mě kdykoliv zbavit.“