Zpěvačka Klára nebo nevěrná Turková. Připomeňte si nejznámější role Libuše Šafránkové

PRAHA Ve věku 68 zemřela česká filmová a divadelní herečka Libuše Šafránková. Připomeňte si ji se serverem Lidovky.cz výběrem několika z nejznámějších rolí z její bohaté herecké kariéry.

Babička (1971)

Vůbec první výraznou rolí Libuše Šafránkové byla Barunka ve filmovém zpracování Babičky od Boženy Němcové. Vůbec první scéna, kterou Šafránková pro film natočila, se odehrávala až na konci samotného filmu, když babička zemřela. Šafránková údajně emoce hrála tak přesvědčivě, že režisér Moskalyk na konci scény zapomněl kameramanovi říct, ať přestane točit.



Tří oříšky pro Popelku (1973)

„Tváře umouněné od popela, ale kominík to není. Klobouk s peřím, luk a kamizola, ale myslivec to není. Šaty s vlečkou stříbrem vyšívané, ale princezna to není, jasný pane.“ Nejikoničtější roli Libuše Šafránkové asi není potřeba představovat.



Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (1973)

Jana Vodičková (Šafránková) je členkou jednoho z posledních vodnických rodů na českém území. Nekalé vodnické plány hlavy rodiny (Miloš Kopecký) ale přemůže docela nečekané milostné vzplanutí.



Princ a večernice (1978)

Jak vytrhnout ze spárů zlého čaroděje Mrakomora krásnou Večernici (Šafránková)? Na to musí přijít princ Velen (Juraj Ďurdiak), pokud ji chce za ženu. Na cestě mu ale pomohou jeho ne tak docela obyčejní švagři.



Vesničko má středisková (1985)

V oblíbené komedii Jiřího Menzela si Šafránková zahrála Janu Turkovou, nevěrnou manželku cholerického řidiče Josefa Turka. Právě Turek je ve filmu největším strašákem slabomyslného Otíka (János Bán).



Vrchní, prchni! (1990)

„Vypadá jako Vrána, ale je to Králík!“ Helenka Vránová (Šafránková) musí mít se svým manželem Daliborem Vránou (Josef Abrahám) svatou trpělivost. Mimochodem, stejné příjmení (jen s křestním jménem Zuzana) měla Šafránková ve filmu Můj brácha má prima bráchu (1975)



Kolja (1996)

V českém filmu, který kromě šesti Zlatých lvů dosáhl i na Oscara a Zlatý glóbus, hraje Zdeněk Svěrák starého mládence a hudebníka Louku. Tomu na krku zůstává malý syn Kolja jeho fingované ruské manželky. Libuše Šafránková hraje zpěvačku Kláru, která má pro Louku pochopení a slabost, ačkoliv ji dokáže i pěkně naštvat.



Báječná léta pod psa (1997)

Ve filmu podle románu Michala Viewegha se příběh točí okolo manželského páru Heleny a Aleše (v podání Šafránkové a Ondřeje Vetchého). Když v roce 1968 do Česka dorazí vojska Varšavské smlouvy, musí rodina na Sázavu do nelehkých podmínek sdílené chaty. Pomoct může překvapivě snad jen chlapec Kvído, syn Heleny a Aleše.