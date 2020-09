Zpívala se Stingem i McFerrinem. Teď vystoupí Anna Maria Jopek v Divadle Komedie

Beze vší pochyby se jedná o jednu z největších evropských jazzových hvězd. Zpěvačka Anna Maria Jopek patří k umělcům, kteří dělají z Polska jazzovou velmoc. Se svým kvintetem zazpívá v pražském Divadle Komedie v rámci koncertní řady Jazz Meets World.

Kvinteto Anny Marie Jopek, které se představí v rámci koncertu, pořádaného samozřejmě za dodržení všech aktuálních podmínek a předpisů, tvoří představitelé polské hráčské elity. V sestavě figurují zpěvaččini dlouholetí spoluhráči, flétnista a vokalista Piotr Nazaruk, kontrabasista Robert Kubiszyn a bubeník Paweł Dobrowolski.

Mimořádně zajímavou osobností pak je pianista a skladatel Paweł Tomaszewski, který vedle angažmá u zpěvačky vede vlastní instrumentální trio a má za sebou spolupráci se světově proslulým polským houslistou Michałem Urbaniakem, americkou klavíristkou a dirigentkou Marií Schneiderovou či dokonce s rockovým kytaristou Stevem Vaiem. Napsal také symfonii pro jazzové kvinteto a orchestr a příležitostně spolupracuje se symfonickými tělesy.

Na zatím posledním albu Ulotne (2018) sekundoval polské zpěvačce a skladatelce samotný Branford Marsalis, který už přispěl také na desku ID (2007), kde se u basy střídali Christian McBride a Richard Bona. Což rozhodně nebyly ojedinělé příklady, kdy s Annou Marií Jopek s chutí natáčel někdo ze světové jazzové elity: vydala i desky s Patem Methenym či Gonzalem Rubalcabou.

V rámci jazzového jazyka a nadnárodních spoluprací si ale vždy dokázala zachovat slovanskou muzikantskou osobitost v harmonii, melodice i výrazu. „Mojí ideou je sdílet polské hudební kořeny s lidmi, kteří přijmou pozvání do mého domu. Vybrat klavíristu bylo snadné, protože snad každý pianista na světě miluje Chopina. A kdo chápe Chopina, našel cestku k polské muzice. Já miluju Rubalcabu, tak jsem mu prostě zavolala a on pozvání přijal. Až takhle jednoduché to bylo,“ smála se Anna při dotazu, jak naučila hvězdného kubánského jazzmana tak dobře cítit třeba variace na polské lidové písně, které s ním nahrála na album Polanna (2011).

Stejně dobře si zpěvačka rozuměla v duetech s Bobbym McFerrinem nebo Stingem v živě natáčeném televizním silvestrovském programu. „Jistě, že se při podobných spolupracích vzájemně přizpůsobujeme. Což je na muzice to nejlepší, svobodně komunikovat a nechat se inspirovat,“ vysvětlila zpěvačka svoji lásku k nadnárodním a také nadžánrovým spolupracím.

Ke ctitelům Anny Marie Jopek patří také slavný americký jazzový zpěvák Kurt Elling. „Když mi řekli, že v televizním přenosu zazpíval dvě moje písně, ještě se je naučil polsky a uvedl je slovy ‚to je pro tebe, Anno‘, nechtěla jsem tomu věřit. Když jsem pak dostala příslušný záznam, byl to nepopsatelný pocit. Nikdy jsem od života příliš nečekala – a dostala tak strašně moc!“

Onen život začala Anna skutečně kočovně, v muzikantské rodině zpěváka a tanečnice folklorního souboru Mazowsze. Geny zjevně promluvily při jejím životním směřování, zároveň ale odmalička viděla, jak náročná muzikantská práce je. Ostatně už jako tříletá nahrávala písničku pro rozhlas, v sedmi začala s klavírní průpravou a ve dvanácti koncertovala s Varšavskou filharmonií.

Ačkoliv se nakonec stala zpěvačkou, studium klasického klavíru úspěšně uzavřela na Hudební univerzitě Fryderyka Chopina ve Varšavě. Paralelně studovala na Varšavské univerzitě také filosofii. Jazzu se poté věnovala na newyorské Manhattan School Of Music.