Zrodila se žaloba za miliony. Lady Gaga údajně ukradla oscarovou píseň Shallow

LOS ANGELES Oblíbený písňový duet Shallow (Mělčina) Lady Gagy a Bradleyho Coopera z filmu Zrodila se hvězda (A Star is Born) je údajně kradený. Hudebník Steve Ronsen chystá žalobu za miliony.

Snímek režiséra Bradleho Coopera Zrodila se hvězda, ve kterém si sám zahrál jednu z hlavních rolí, ohromil diváky i kritiku. Proslavil se hlavně atmosferický a teskný duet Shallow, který ve filmu napsala „do šuplíku“ Ally (Lady Gaga) a až úspěšný písničkář Jack Maine (Bradley Cooper) ji i díky této písni dostane na světová pódia. Jejich cituplné provedení Shallow na společném koncertě je bezesporu jedním z vrcholů filmu.

Píseň měla neskutečný úspěch - vyhrála Oscara, dvě ceny Grammy (nejlepší filmovou píseň a nejlepší popový výkon dua nebo skupiny) a dokonce i Zlatý glóbus. Výborně si vedla i v hitparádách, kde v celé řadě zemí (včetně České republiky) obsadila alespoň na jeden týden první místo celkového žebříčku. Jak je známo, je lákavé se na úspěchu přiživit...



Podle relativně neznámého hudebníka Steva Ronsena byla v případě Shallow vykradena jeho vlastní píseň Almost z roku 2012. Vadí mu hlavně sekvence not G, A a B ze samotného začátku písně. Podle dostupných informací chce Ronsen po tvůrcích písně, Lady Gaze a producentovi Marku Ronsonovi (autor například i písně Uptown Funk, s Ronsenem nemá nic společného), v odškodných miliony dolarů. Ronsen si také údajně nechal vypracovat zprávu od hudebního odborníka, která oprávněnost jeho požadavku potvrzuje.

„Pan Ronsen a jeho advokát chtějí vydělat peníze na popularitě úspěšného umělce. Je to ostudné a špatné,“ sdělil k záležitosti právník Lady Gagy. Podle něj je stejná sekvence not například i v písni Dust in the Wind (1987) od skupiny Kansas.

Když už nic jiného, Ronsen zviditelnil sám sebe. Před vypuknutím samotné kauzy neměla píseň na serveru Soundcloud víc než tisíc poslechnutí. Nyní jich má přes 250 tisíc. Shallow má jen na Youtube přes 657 milionů shlédnutí.