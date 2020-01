Zrození další marvelovské legendy. Jared Leto se promění na upíra Morbia

LOS ANGELES Filmy podle marvelovských komiksů se kromě hrdinů rozrůstají i o padouchy. Po Venomovi v podání Toma Hardyho si na diváky brousí zuby i upír Morbius. Snímek zamíří do českých kin 30. července.

Dr. Michael Morbius (Jared Leto) trpí velmi vzácnou krevní chorobou. Využije svého intelektu na to, aby našel lék. To se mu sice podaří, ale cena za to je strašlivá. Morbius změní sám sebe na upíra a jak je v tomto případě známo, touze po lidské krvi se opravdu těžko odolává.

Snímek sice vznikl na motivy marvelovských komiksů, ale nestojí za ním Marvel Studios patřící pod mediálního giganta Disney. Morbius je pod taktovkou Sony Studios, stejně jako předloňský Venom. To v podstatě znamená, že snímek nebude součástí kinematografického univerza Marvelu, propojeného světa všech filmů od Marvel Studios.

Zajímavá je volba Jareda Leta do hlavní role. Herec a frontman rockové kapely 30 Seconds to Mars si své komiksové ostruhy vydobyl jako padouch Joker ve filmu Sebevražedný oddíl (2016). Jeho výkon ale kritika na celé čáře ztrhala. Nepomohl tomu ani fakt, že samotný snímek byl propadákem u diváků i kritiky.

Za snímkem stojí režisér Daniel Espinosa (Snadný prachy, Nepřítel pod ochranou). Autory scénáře jsou Matt Sazama a Burk Shapless (oba Bohové Egypta, Poslední lovec čarodějnic). V ukázce na film je vidět Michael Keaton, který si ve snímku Spider-Man: Homecoming (2017) od Marvel Studios zahrál padoucha Vultura.