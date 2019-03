Zvedáme laťku. Pokračování filmu To má obsahovat nejkrvavější scénu v historii hororů

MAINE „Myslím, že z toho budu mít problémy, ale stejně to řeknu,“ uvedla informaci Jessica Chastainová v talkshow moderátora Jimmyho Fallona. Pokračování hororového snímku To (2017) na motivy románu Stephena Kinga má, alespoň podle toho, co říká Chastainová, obsahovat vůbec tu nejkrvavější scénu v historii hororů. Snímek zamíří do českých kin 5. září.

„V tom filmu je scéna, o které někdo ze štábu řekl, že je nejkrvavější scénou v hororové historii,“ prozradila v talkshow Chastainová, která si v pokračování veleúspěšného To zahrála dospělou Beverly Marshovou. Nespecifikovala, co se ve zmíněné scéně bude dít, ale dodala, že si „ještě druhý den vymývala umělou krev z očí“. Snímek má také být více hororový než jeho předchůdce.

Druhý díl se odehrává celých 27 let po událostech jedničky. Staří hrdinové se znovu musí vrátit do městečka Derry ve státě Maine, kde už na ně číhá klaun Pennywise, ztělesnění veškerého zla.

Už v prvním filmu je Beverly Marshová (její dětskou verzi hraje Sophia Lillisová) zalita krví, když prožívá halucinace doma v koupelně. Z umyvadla na ní tryskají hotové hektolitry. Může jít o pokračování těchto vidin?

Režie druhé části To se znovu ujal Andy Muschietti (To, Mama). Dospělé verze hrdinů si kromě Jessicy Chastainové zahraje například James McAvoy, Bill Hader nebo Jay Ryan. Do role děsivého klauna se vrátil Bill Skarsgård.