Kuřárny v hospodě? Rozhodnou poslanci

PRAHA O protikuřáckém zákonu bude ve středu rozhodovat Ústavní soud. Diskutovat o návrhu na jeho zmírnění mají také poslanci.

Dnes je to běžný obrázek: na chodníku před restauracemi postávají hloučky kuřáků. Vyhnal je takzvaný protikuřácký zákon, platný od konce loňského května. Příští týden se ale strhne bitva o jeho zmírnění, která by opět umožnila kouřit ve vyhrazených prostorách uvnitř hospod.



Předkolo obstará ve středu Ústavní soud. Vyhlásí, jak rozhodl o návrhu dvacítky senátorů v čele s Jaroslavem Kuberou (ODS) na zrušení několika pasáží tohoto zákona. Pokud by jim vyšel vstříc, restaurace by mohly začít zřizovat kuřárny podobné těm na letištích. Musely by mít vlastní odvětrávání, byly by bez obsluhy a nesměli by do nich mladší osmnácti let.

V pátek pak sněmovna zahájí debatu o návrhu poslance Marka Bendy (ODS), který chce také restauracím umožnit zřizovat stavebně oddělené kuřárny. Podle návrhu by navíc nesměly zabírat víc než 30 procent provozovny. Dolní komora měla o návrhu jednat už včera, ale nakonec se rozhodla, že nejprve vyčká na verdikt Ústavního soudu.

Svoboda versus zdraví

„Tady se zbytečně prosadila nejmilitantnější varianta, která neumožňuje u restaurací výjimky a její dopady jsou vysloveně negativní. Na ulicích stojí před hospodami hrozně moc kuřáků a dělají tam nepořádek,“ tvrdí Benda. Svůj návrh pokládá za liberalizační krok, který zřizovat kuřárny nikoho nenutí. A přikládá mu velké šance na úspěch už jen proto, že ho podepsalo 86 poslanců. „Těch 15 už dosbírám,“ věří.

Do čela obhájců přísného protikuřáckého zákona, kteří se pokusí jeho zmírnění zabránit, se postaví především ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Je přesvědčen, že jakékoli zmírnění by nyní byla chyba. A bude mít silné argumenty. Když totiž loni v květnu restaurace vyvětraly zbytky cigaretového kouře, mělo to okamžitě pozitivní dopad. Podle statistiků klesl počet hospitalizovaných na vybraná onemocnění, na která může mít kouření (včetně pasivního) okamžitý vliv. V nemocnicích bylo loni o bezmála devět a půl tisíce lidí s kardiovaskulárními onemocněními a astmatem méně.

„Jakákoliv změna by byla neuvážená a předčasná, učiněná na základě emocí, a nikoliv jasných faktů. Je potřeba si uvědomit, že každoroční celospolečenské náklady na kouření jsou 100 miliard korun a každý den umře jeden plný autobus lidí. To jsou alarmující čísla,“ uvedl pro LN Vojtěch.

Změn může být více

Podle zákona dnes kuřárny nesmějí vznikat v kinech, v divadlech, ve školách, na sportovištích či v restauracích. Senátoři Ústavnímu soudu navrhují restaurace ze seznamu vyjmout a dovolit jim zřizovat kuřárny ve stavebně oddělených prostorách. Ve hře jsou však i další změny.

Senátoři ostře kritizovali také zákaz prodávat tabákové výrobky a alkoholické nápoje na akcích určených převážně dětem. Poukázali na českou tradici dětských dní na místních sportovištích či zábavních akcí na hradech, kde si děti hrají a rodiče si zatím dají pivo nebo víno.

Ani Bendův návrh se netýká pouze povolení kuřáren. Chce rovněž umožnit majitelům malých výčepů a barů (do 80 metrů čtverečních), kde se nepodává jídlo, aby se sami rozhodli, zda chtějí kuřácký, či nekuřácký prostor.

Jak senátorský, tak poslanecký návrh zároveň usilují o to, zrušit ustanovení, které zakazuje prodávat alkohol osobám, u nichž lze předpokládat, že ho vypijí a následně budou dělat něco, co by mohlo ohrozit zdraví lidí nebo poškodit jejich majetek. Hostinští by totiž podle tohoto ustanovení měli hlídat i to, zda se u nich nenalévá někomu, kdo si pak sedne za volant. To je však v praxi nemožné. Asociace hotelů a restaurací proto má toto nařízení protikuřáckého zákona za absurditu.