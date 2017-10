Kurdové chystají finální úder. V syrské Rakce se vyjednává o evakuaci civilistů

RAKKA V syrské Rakce, kterou jako svou poslední velkou základnu v Sýrii hájí teroristé z organizace Islámský stát (IS), se vyjednává o možnosti evakuace zbývajících civilistů. Podle OSN je jich ve městě asi 8000. Na rozhodující úder proti IS se chystá kurdsko-arabská koalice SDF.

Podle ní o evakuaci jednají zástupci civilní správy a také členové místních kmenů. IS civilisty využívá jako lidské štíty. Zástupci civilní správy uvedli, že ti, kdo bojovali v řadách IS a budou chtít odejít, budou předáni úřadům a postaveni před soud.



amfetamin Exilová organizace ochránců lidských práv (SOHR) oznámila, že cílem vyjednávání je také umožnit radikálům vzdát se a jejich rodinám odejít z města. Počítá se s tím, že půjdou do Búkamálu na irácké hranici, což je město, které má IS stále v rukou.

Mluvčí SDF řekla, že podle odhadu je v Rakce asi 600 až 700 bojovníků IS a spolu s nimi asi 800 jejich zraněných druhů. Několik členů IS se prý v úterý pokusilo dostat se z města a předstírali, že jsou civilisté. Jeden z nich se vzdal jako bojovník IS.

Mezinárodní koalice, která pomáhá SDF a jíž velí USA, se domnívá, že v Rakce je jenom 4000 civilistů. Její mluvčí Ryan Dillon ve středu potvrdil, že se o jejich možném odchodu vyjednává, ale ujistil, že tato koalice nepřistoupí na dohodu, která umožní bojovníkům IS se vzdát. Podle Dillona jde o 400 lidí.

SDF postupuje ze severu a východu, IS má lidi hlavně v centru města a v tamní nemocnici. SDF odhaduje, že jakmile se obě strany přiblíží k sobě, může bitva do týdne skončit.

IS až na pohraničí přišel o své území v Iráku a nyní je pod tlakem v sousední Sýrii. Jeho lidé jsou stále ve východní provincii Dajr az-Zaur, ale i tam jsou vytlačováni k hranici.

Rusko ve středu stejně jako v úterý obvinilo USA, že umožňují Islámskému státu operovat před zraky své armády v Sýrii a že Američané nechávají tyto teroristy volně se pohybovat přes území, kde mají USA vojenskou základnu. Jde o základnu Tanf u irácké hranice, na níž američtí a britští vojáci cvičí povstalecké jednotky na boj proti IS.

Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že základna Tanf, která leží na strategickém přechodu do Iráku, je nelegální a že v její blízkosti beztrestně operují členové IS.

USA základnu označují za dočasnou a mluvčí Pentagonu řekl, že USA jsou odhodlány zničit IS a neposkytují mu žádnou ochranu. Mluvčí ruského úřadu Igor Konašenkov však řekl, že Moskva chce vědět, jak se dostalo asi 300 členů IS v terénních autech přes území kontrolované Američany a pokusilo se zablokovat silnici mezi městy Damašek a Dajr az-Zaur.

Rusko pomáhá syrské armádě bojovat proti IS v provincii Dajr az-Zaur a Konašenkov už v úterý prohlásil, že IS na místo vysílá posily a že jsou to lidé, kterým USA umožňují prchat z Iráku.