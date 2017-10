Kurýr si převážením drog do Švédska vydělal skoro 1,3 milionů

LIBERECZaorálek Převážením drog z Česka do Švédska si vydělal třicetiletý Alexandr Cepek kolem 50 000 eur (skoro 1,3 milionu Kč). Cepek to ve středu uvedl u soudu v Liberci. Je jedním z osmi obžalovaných v případu rozsáhlé výroby amfetaminu, který byl určený pro švédský trh. Obžalovaným hrozí až 18 let vězení.

Laboratoř na výrobu amfetaminu byla v suterénu obchodního centra v Jablonci nad Nisou. Policisté ji odhalili loni, podle znalců se v ní mohlo vyrobit 650 až 880 kilogramů drogy. Obžaloba se týká období 2013 až 2016 a výroby a prodeje 263 kilogramů amfetaminu v hodnotě 75 milionů. Zhruba třetinu z toho se podařilo policistům v Česku a zahraničí zadržet.



Amfetamin vyráběl devětapadesátiletý Richard Rákosník, který získal status spolupracujícího obviněného stejně jako Cepek. „Vše, co je uvedeno v obžalobě, je pravda,“ řekl Cepek. Do distribuce drog ho zapojil jeho nevlastní otec Ilija Chaldaroský, který byl původně také mezi obžalovanými. Dva dny před zahájením procesu ale ve věznici zemřel.

Cepek vozil drogy do Švédska autobusem z Prahy. Rákosník mu je pokaždé přivezl ve sportovní tašce. Poprvé to bylo zhruba pět kilogramů, další zásilky obsahovaly deset kilogramů. Cepek si už nepamatuje, kolikrát drogy do Švédska vezl. „Bylo to mezi sedmi až deseti případy,“ uvedl.

Za kilogram dostával 800 eur (přes 20 000 Kč), z počátku se o peníze dělil s nevlastním otcem. Zásilky předával nedaleko nádraží v Malmö vždy stejnému člověku, domlouvali se srbsky. Kdo to byl, Cepek neví. Drogy ale byly podle něj určené pro Luku Luburice, který je také mezi obžalovanými, ale odmítá, že by se na tom podílel.

Cepek jako kurýr skončil, když při své poslední cestě musel změnit trasu a jet do Švédska přes Kodaň. Ve vlaku do Malmö drogy vyčenichal policejní pes, Cepkovi se podařilo uprchnout. Pro další cestu si proto raději najal svého známého, jehož ale švédská policie zadržela na místě předání drog.

Cepek nebyl jediný kurýr, který pracoval pro gang. Do Švédska je Rákosník pašoval i letecky a v nádržích automobilů. Obžalovaní před soudem v Liberci postupně vypovídají od úterý, Rákosník by měl přijít na řadu jako poslední ve čtvrtek ráno.