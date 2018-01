Se silnými Libyjskými hranicemi proti migrační krizi, ČR chce poslat do Libye zhruba 225 milionů korun

PRAHA Česká vláda chce poslat zhruba 225 milionů korun do fondu Evropské unie pro Afriku. Z fondu se platí projekty, které mají zabránit a pomáhat při migrační krizi. Český dar by měl pomáhat v Libyi, vyplývá z podkladů pro jednání vlády. Kabinet bude o darování peněz rozhodovat příští týden ve středu.

Svěřenský fond pro Afriku byl ustanoven v roce 2015 při summitu na Maltě, kde se kvůli migrační krizi setkali lídři evropských a afrických států. Ve fondu by mělo být 1,8 miliardy eur (45,8 miliardy korun) na řešení krizí v Africe a na podporu stability v oblasti.



Na konci loňského roku se před začátkem unijního summitu v Bruselu sešli premiéři zemí visegrádské čtyřky (V4), kteří se s italským premiérem Paolem Gentilonim a předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem dohodli na tom, že do fondu přispějí 35 miliony eur (zhruba 900 milionů korun). Peníze mají jít posílení ochrany libyjských hranic, každá země přispěje čtvrtinou celkové částky.

Pokud vláda návrh schválí, měly by peníze odejít do konce února. Česko už dříve přispělo do fondu více než 1,6 milionu eur (přes 42 milionů korun).

Český kabinet již loni schválil příspěvek 25 milionů korun na činnost libyjské pobřežní a námořní stráže. Ve spolupráci s Itálií byl také spuštěn projekt, který se zaměřuje na zlepšení situace lidí v Pobřeží slonoviny. Český příspěvek zhruba 26 milionů korun poputuje na zlepšení zdravotní péče či k usnadnění návratu uprchlíků zpět do této země.