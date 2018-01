Kvůli nehodě kamionu u Oder byla uzavřena D1 ve směru na Ostravu

OSTRAVA Kvůli nehodě kamionu u Oder na Novojičínsku v sobotu byla více než tři hodiny uzavřena dálnice D1 ve směru na Ostravu. Vůz narazil do středových svodidel a jízdní pruhy blokoval převrácený přívěs. Nyní již je ve směru na Ostravu zprovozněn pravý jízdní pruh.

Levé pruhy dálnice ve směru na Ostravu i na Prahu ale budou uzavřeny zřejmě až do pondělí, kdy by měli silničáři opravit poničená svodidla. ČTK to sdělilo Národní dopravní informační centrum Ředitelství silnic a dálnic.



Nehoda se stala krátce před 07:30. Policejní mluvčí Zlatuše Viačková řekla, že řidiči českého kamionu se při nehodě nic nestalo a ani nebyl pod vlivem alkoholu nebo drog. Ze svodidel ale musela kamion vyprostit těžká technika, z vozidla rovněž na silnici unikly provozní kapaliny. Policie odkláněla dopravu po náhradní trase.