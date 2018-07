Kvůli ‚podnikání s chudobou‘ v ODS skončil. Kéž by bylo víc takových vlastníků jako já, hájí se

PRAHA Předseda jedné z místních organizací ODS v Jihočeském kraji Jan Zedník pozastavil své členství ve straně. Učinil tak po výzvách stranických kolegů včetně regionálního předsedy Martina Kuby, kterým se nelíbí jeho podnikání. Zedník pronajímá na Mostecku byty lidem, kteří jsou často na sociálních dávkách. Jeho byznys se nepozdával ani europoslanci Jiřímu Pospíšilovi, jemuž dělal asistenta a který s ním v úterý ukončil spolupráci. Zedník se chce v příštích týdnech soustředit na to, aby se před kolegy očistil.

Zedníkovi a jeho obchodnímu partnerovi patří na Mostecku 116 bytů, v nichž ze dvou třetin bydlí klienti, kteří hradí nájem prostřednictvím státní podpory. Po kritice stranických kolegů kvůli podnikání s chudobou se Zedník rozhodl, že nejen pozastaví členství, ale stáhne i svou kandidaturu v komunálních volbách v Deštné na Jindřichohradecku.

Po volbách je ale připravený kolegům vše vysvětlit. Tvrdí, že s bídou nepodniká. Poté je připravený se do strany vrátit. „Za nákup nemovitostí na hypoteční úvěry, následné poskytnutí služby v podobě pronájmu za férových podmínek přece nemohu být společensky či profesně dehonestován,“ říká Zedník v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: V úterý jste oznámil, že pozastavujete členství v ODS. Do jaké míry k tomu přispěl předseda jihočeské ODS Martin Kuba, který vás k takovému kroku předtím vyzval?

Co se týče výzvy pana Martina Kuby, to bylo spíš po osobním rozhovoru, který jsme spolu měli. Já nedělám nic nelegálního ani nepoctivého a chci se obhájit. Vzhledem k tomu, že jsou letní prázdniny a poté začne volební kampaň, dohodl jsem se s kolegy z oblasti a místního sdružení na mé obhajobě po komunálních volbách.

Lidovky.cz: Proč jste pozastavil členství ve straně, když neděláte nic nelegálního?

Pokud vznikla mediální zkratka, že podnikám s chudobou, rozumím rozhořčení kolegů a jejich potřebu, abych jim to vysvětlil. A když se budu chtít před kolegy obhájit, předložit důkazy a ukázat nájemní smlouvy, tak je to nejlepší vysvětlit osobně. Nejde to řešit po telefonu. Ale protože teď je léto, doba dovolených a poté předvolební kampaň, tak to teď nebude možné.

Lidovky.cz: Vy jste se také v pondělí rozhodl, že znovu nebudete kandidovat v komunálních volbách v Deštné u Jindřichova Hradce, kde jste zastupitelem. Znamená to, že vaše politická kariéra na komunální úrovni skončila?

Považuji v tuto chvíli za správné mandát neobhajovat. Nicméně věřím, že ihned po volbách své jméno očistím a předpokládám, že v dalších volbách s mou kandidaturou nebude problém.

Jan Zedník pozastavil členství v ODS.

Lidovky.cz: V úterý s vámi kvůli vašemu podnikání ukončil spolupráci i europoslanec a šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, u kterého jste působil jako jeden z asistentů. Za jakých okolností k tomu došlo?

Bylo to po vzájemné dohodě. V té mediální hysterii zkrátka nebylo dost prostoru, abych se mohl obhájit. Byť trvám na tom, že nedělám nic špatného. Ale nechtěl jsem být panu europoslanci mediální přítěží. Sám jsem šel na naši úterní schůzku s tím, že mu nabídnu ukončení spolupráce.

Lidovky.cz: Do jaké míry vás mrzí, že už nebudete pracovat v Evropském parlamentu?

Lidsky mě to mrzí velmi, protože spolupráce s panem Pospíšilem i práce v Evropském parlamentu byla skvělá.

‚Nemohu být spojování s nekalými praktikami‘

Lidovky.cz: Pojďme k podstatě věci. V Mostě a blízkých Obrnicích, které z valné části platí za sociálně vyloučené lokality, vlastníte domy, které často pronajímáte lidem na sociální podpoře. Jak byste kritikům vysvětlil, že nepodnikáte s chudobou?

Nemohu být spojován s nekalými praktikami některých vlastníků, s obchodem s chudobou ani se zneužíváním systému. Většina mých bytových jednotek, i v lokalitě Most, a já investuju na třech trzích, vedle Mostecka ještě v Praze a na Jindřichohradecku, je v nevyloučených lokalitách. A ve vyloučených lokalitách se zodpovědně snažíme s kolegou, obchodním partnerem, vybírat nájemníky nejen podle toho, jak jsou schopni hradit nájem, ale i podle toho, jak se k lokalitě chovají.

Lidovky.cz: Kolik vašich klientů hradí nájem prostřednictvím státního příspěvku či doplatku na bydlení?

V Mostě a Obrnicích máme 116 bytových jednotek. Co se týče příspěvku a doplatku na bydlení, pobírají ho zhruba dvě třetiny našich nájemníků.

Lidovky.cz: A pořád nerozumíte tomu, proč na vás někteří včetně vašich několika stranických kolegů hledí jako na podnikatele s chudobou?

Určitě nerozumím. V momentě, kdy mám bytové jednotky ve své většině v nevyloučených lokalitách, mám v nich podtržní nájemné, postupuji s péčí řádného hospodáře, jsem odpovědný k lokalitě, nemůže nikdo říct, že podnikám s chudobou. Byznys s chudobou vnímám tak, že zneužívám systém, mám nadtržní nájemné a je mi absolutně jedno, co se děje s tou lokalitou. A mně to není jedno. Mohu to dokázat na případech nájemníků, kteří platili nájemné, ale neustále si na ně sousedé stěžovali. Po několika urgencích rodina pokračovala v narušování nočního klidu, tak jsme se po dohodě s předsedou nájemníků daného domu dohodli, že musí pryč.

Lidovky.cz: Zmínil jste, že klientům poskytujete bydlení za podtržní nájemné. Co to znamená?

Je to velmi individuální, vždy záleží na typu bytové jednotky, na její velikosti a jejím stavu. Ale znamená to, že výnos z našeho nájemného je pod tržní úrovní ceny obvyklé v daném místě. Lze to demonstrovat na konkrétním příkladu v jednom bytovém domě. Co se týče bytů 3+1 nebo 4+1, u nich máme výnos z nájemného obvykle kolem tří až tří a půl tisíc korun. V průměru náš výnos, pokud nájemníci zaplatí, činí 2 700 korun.

Lidovky.cz: Zpravodajský web Českého rozhlasu ale upozornil, že jeden z bytů 3+1 v Obrnicích pronajímáte za 11 500 korun. Pokud to tak je, nepřijde mi to jako podtržní nájemné. Vám ano?

Byl bych rád, abychom si toto mohli rozklíčovat. V tomto nájemném je výnos za námi poskytovanou službu kolem 3 tisíc korun, dále zahrnuje zálohy na topení, elektřinu či vodu. Já jsem si potom k tomu zjišťoval více. Této rodině jsme nájemné jako celek, nikoliv náš výnos, museli zvednout o 1 500 korun. Jednak měla dluh 20 tisíc korun na nájemném, ale především měla přetočeno víc na vodě, než si platila zálohy. Tudíž kvůli tomu jsme jí museli zvednout nájem. Čili v těch 11 500 korunách jsou tři tisíce korun našeho výnosu a zbytek jsou zúčtovatelné položky.

Lidovky.cz: Nicméně pokud za dvě třetiny vašich klientů v důsledku hradí nájem stát, tak se na první pohled může zdát, že vám stát hezky dotuje vaše podnikání a výnosy máte zajištěné. Není to snad takto?

Mohu na to reagovat tím, že rizikovější skupina nájemců jsou přesně ti, kteří využívají státní příspěvek nebo doplatek na bydlení. Ať už z důvodu, že mají nižší příjmy nebo jsou aktuálně nezaměstnaní. Je s nimi mnohem více starostí.

Nájemníci s doplatkem? Rizikoví, říká Zedník

Lidovky.cz: V čem je rizikové pronajímat byty lidem, kteří hradí nájem prostřednictvím státní podpory?

Vlastník nemovitostí není součástí řízení mezi státem a tímto nájemcem o podpoře na bydlení. My nemůžeme ovlivnit, jestli nám nájemník těmito prostředky zaplatí. Je na jeho vlastní vůli, jestli si je nechá poslat na účet nebo na účet pronajímatele. My maximálně přijdeme s úřadem práce nepřímo do styku, když chce po našem nájemníkovi, aby něco doložil, třeba potvrzení výše měsíčních záloh. Ale velmi často se nám stává, že ti lidé si nechají peníze poslat na účet a nezaplatí nám je. Často nás ale prosí, abychom je dál nechali v bytě, že se nedopatřením dostali do situace, že ještě něco musí doložit, a že teprve pak jim stát pomůže. Takto to udělají měsíc či dva, prostředky si stejně nechají poslat k sobě, v lepším případě nám potom dají klíče do schránky, odchází jinam a my od nich nemáme ani korunu.

Lidovky.cz: Vy mi tím v podstatě říkáte, že stát nekontroluje, jak lidé zachází s penězi, které jim poskytuje na bydlení. Stát snad takovým lidem podporu na bydlení nesebere, pokud se prokáže, že ji nepoužívají k úhradě nákladů na bydlení?

V takovém případě dáme státu signál, že nedáme ukončení nájemní smlouvy. V tento moment úřad práce přestává lidem dávky vyplácet. Ale vemte si, že jsou v bytě dva dospělí lidé třeba s dospělým dítětem, dva tři měsíce si nechají doplatek pro sebe, my jim nedáme ukončení nájmu, tento člověk pak sice nemá v dalším kvartále nárok na příspěvek, ale napíšou to v jiném bytě na toho druhého a jede se dál. Další velké úniky jsou u vyúčtování energií. Úřadu práce ještě donedávna stačilo, když vlastník a nájemce podepsali čestné prohlášení, že v rámci vyúčtování nebyl žádný přeplatek ani nedoplatek. Jenomže se často takoví nepoctiví vlastníci s nájemcem domluví, že nastaví dvojnásobně či trojnásobně vyšší zálohy na vodu, což jim stát proplácí, a prostředky si pak rozdělí mezi sebe. A to jsou další věci, které my neděláme, i když nás k tomu řada nájemníků nabádala.

Lidovky.cz: Kolik takových klientů využívajících státní podporu na bydlení vám neplatí?

V průměru vybereme 88 procent teoretického předpisu nájmu. Tím myslím jak výnos, tak měsíční zálohy na vodu či teplo.

Lidovky.cz: Takové číslo mi přijde jako slušná garance vašeho podnikání od státu, vám ne?

Teď jsem vám dal číslo za celé portfolio. Není to číslo, které se týká oněch dvou třetin nájemníků, kteří hradí nájem prostřednictvím příplatků a doplatků na bydlení. U nich je to číslo horší. To je právě ten paradox, že lidem, kteří nikdy nepronajímali byt takovým lidem čerpajícím příspěvek na bydlení, to připadá jako jednoduchý byznys. Ale takto to není, toto jsou rizikovější lidé. Naopak u nich je delikvence neplacení nájemného mnohem vyšší. Ale statistiku si nevedeme, ani mně to nikdy nenapadlo.

Lidovky.cz: Když si tedy v tomto ohledu nevedete žádné statistiky, o co opíráte své tvrzení, že tito lidé jsou rizikovější nájemníci?

Mohu to opřít o osobní zkušenost, již může potvrdit můj kolega nebo zaměstnanci naší firmy, kteří jsou přímo v místě a kteří se o byty starají. Často se stane, že takoví lidé byt vybydlí, zničí či v extrémních případech odmontují třeba kuchyňskou linku, zmizí a už je v životě neuvidíme. A tohle vám lidé, kteří nemají státní příspěvky na bydlení, a kteří to všechno platí ze svého, z naprosté většiny neudělají. Stává se to v minimálním počtu případů.

Lidovky.cz: Když vás předseda jihočeské ODS Martin Kuba vyzval k pozastavení členství, k vašemu podnikání v nemovitostech řekl pro Lidovky.cz toto: „Zájem o toto podnikání se nespojuje s mou představou někoho, kdo má být členem pravicové strany. Osobně si myslím, že bychom měli podporovat podnikatele, kteří něco tvoří a z jejichž práce vyrůstá nějaká hodnota. Že někdo cíleně kupuje nemovitosti, u kterých je jasné, že v nich nemůže bydlet nikdo jiný než někdo, komu doplácí stát na dávkách, je věc, se kterou mám problém.“ Co mu na to opáčíte, až s ním budete mluvit?

Rozumím tomuto názoru, který si pan předseda vytvořil na základě mediální zkratky, kvůli které jsem byl dehonestován a démonizován. Z tohoto úhlu pohledu tomu rozumím a dodávám k tomu, že věřím, že po komunálních volbách dostanu prostor, abych všechno mohl vysvětlit a doložit. Dokonce věřím, že pomohu tuto problematiku zvednout, aby se nám společně podařilo zamezit některým nešvarům nepoctivých vlastníků.