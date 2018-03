Kvůli svatbě prince Harryho budou hospody v Anglii a Walesu otevřené déle

LONDÝN Květnový sňatek prince Harryho s americkou herečkou Meghan Markleovou budou moci Britové zapíjet o něco déle, než je běžné. Hospody v Anglii a Walesu budou moci během dvou dní zůstat otevřené až do jedné ráno, informovalo ministerstvo vnitra.

Princ Harry si Markleovou vezme 19. května v kapli svatého Jiří na hradě Windsor východně od Londýna. Už v pátek Kensingtonský palác informoval, že snoubenci pozvou na hrad přes 2600 lidí z řad veřejnosti, kteří budou moci přihlížet příjezdu svatebčanů. Následně projedou Harry a Meghan kočárem přes město.



Aby mohli svatbu vnuka královny Alžběty II. oslavit i ti Britové, kteří se nedostanou do Windsoru, budou mít v noci na 19. a na 20. května anglické a velšské hospody otevřeno místo do 23:00 do jedné ráno.

„Královská svatba je příležitostí pro lidi po celé zemi, aby se sešli a oslavili tuto událost, která je významná a šťastná pro naši královskou rodinu i náš národ,“ uvedla ministryně vnitra Amber Ruddová.



Sdružení provozovatelů hospod rozhodnutí ministerstva vnitra uvítalo. Podle jeho předsedkyně Brigid Simmondsové tak budou moci lidé zodpovědně připít na zdraví novomanželů a hospodští si zároveň přivydělají.

Zavírací hodina hospod se u zvláštních příležitostí posunula několikrát už v dříve, naposledy při oslavách 90. narozenin královny Alžběty II. v roce 2016.

Poradenská společnost Brand Finance před časem zveřejnila odhad, podle kterého Harryho svatba britské ekonomice přinese zhruba půl miliardy liber (14,2 miliardy korun). Kromě turistů by měli více utrácet i sami Britové. Simmondsová v lednu odhadovala, že hospodským by samotné prodloužení otevírací doby o dvě hodiny mohlo přinést deset milionů liber (284 milionů korun).

Vnuk královny Alžběty II. Harry je po svém otci Charlesovi, bratrovi Williamovi a jeho dětech Georgeovi a Charlotte pátým v pořadí následnictví trůnu. Zasnoubení s Markleovou, která se v roce 2013 rozvedla se svým prvním manželem producentem Trevorem Engelsonem, předcházel osmnáctiměsíční.