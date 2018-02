PRAHA V souvislosti se zadržením syrského Kurda Sáliha Muslima, vysoce postaveného představitele Strany demokratické unie (PYD), se očekávají demonstrace před českými ambasádami ve světě. O vydání kurdského politika, jenž byl dopaden na základě mezinárodního zatykače, mají eminentní zájem Turci. Naopak na podporu Muslima už demonstrovalo v Praze před budovou ministerstva vnitra několik desítek osob. Žádost o vydání Muslima není spojena s případem dvojice Čechů, kteří byli loni v Turecku odsouzeni za spolupráci se syrskými Kurdy, sdělil turecký velvyslanec v České republice.

Potíže se očekávají i v zahraničí. „Zaznamenali jsme hrozby demonstrací Kurdů na našich ambasádách v cizině. Namátkou jde o Rakousko, Dánsko, Paříž a Ottawu. V pondělí ráno jsme proto odeslali na všechny naše ambasády instrukci, aby si požádali místní vládu o ochranu,“ potvrdila LN Michaela Lagronová, mluvčí ministerstva zahraničních věcí. Podle ní před českým velvyslanectvím v Paříži už demonstrovalo dvacet lidí.



Lagronová dále očekává, že v nejbližších dnech proběhne telefonický rozhovor ministra zahraničí Martina Stropnického (ANO) s tureckým protějškem. Turci o Muslima velmi stojí. Podezírají ho z účasti na teroristickém útoku. „Jejich takzvaný lídr byl zadržen v Česku. Doufám, že nám ho vydají. Poté se ocitne v rukou spravedlnosti,“ prohlásil například turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Sálih Muslim, bývalý spolupředseda Strany demokratické unie (PYD)

Bývalý mluvčí syrské Strany demokratické unie (PYD) Nawaf Chalil naopak věří, že k vydání do Turecka nedojde. „Doufám, že je to chyba, jen úřední krok ze strany policie, ne politické rozhodnutí proti Kurdům skrze osobu Sáliha Muslima. Miliony Kurdů teď čekají na jeho propuštění. Jsou naštvaní kvůli tomuto zatčení.“

Velvyslanec: Propuštění Muslima by mohlo poškodit vztahy s ČR

Propuštění kurdského politika Sáliha Muslima, který byl o víkendu zadržen v České republice, by mohlo mít negativní vliv na česko-turecké vztahy. Řekl to na pondělní tiskové konferenci turecký velvyslanec v České republice Ahmet Bigali. Turecko podle něj respektuje nezávislost českých soudů, zdůraznil však, že podle Ankary je zadržený muž podezřelý z terorismu. Bigali také řekl, že turecká žádost o vydání Muslima není spojena s případem dvojice Čechů, kteří byli loni v Turecku odsouzeni za spolupráci se syrskými Kurdy.

„Bohužel, byla by to podpora terorismu. A také to nebude dobré pro vzájemné vztahy Turecka a České republiky, které jsou nyní bezvadné,“ popsal Bigali, jak by turecká strana vnímala, pokud české soudy úterý rozhodnou o propuštění Muslima. Ten byl o víkendu zadržen v Praze na základě zatykače Interpolu. Jak konkrétně by vztahy mohly být poškozeny, diplomat neuvedl.

V Turecku je Sálih Muslim považován za terorismu. Podle Kurdů se Muslim na diplomatickém poli angažoval v boji proti Islámskému státu (IS).

Velvyslanec Bigali také vyloučil propojení turecké žádosti o uvalení vazby a následnou extradici s případem Markéty Všelichové a Miroslava Farkase, kteří byli loni v Turecku odsouzeni na více než šest let vězení za spolupráci s kurdskými milicemi YPG. Ankara tyto ozbrojené oddíly na rozdíl od Prahy řadí k teroristickým organizacím. „Nemyslím si to. Tito dva čeští občané byli odsouzeni loni,“ řekl velvyslanec. „Nevidíme tu žádné spojení,“ doplnil.

Ministr zahraničí Martin Stropnický v pondělí novinářů řekl, že Česká republika bude v případě turecké žádosti o vydání zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima postupovat standardně, férově a podle zákona. Svému tureckému kolegovi Mevlütovi Çavusogluovi to chce sdělit i telefonicky. Hovor se podle něj uskuteční patrně v úterý.