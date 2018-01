Spolek bojuje o psí cvičiště, dostal z něj výpověď. Vadilo radnímu, který tam má dům

Většinu dní v týdnu probíhají v areálu ZKO v Újezdu nad Lesy individuální výcviky. V praxi to znamená, že se v průběhu dne na místě vystřídá pět psů.

Organizovaná cvičení pro členy ZKO jsou ve středu od 17 do 20 a čtvrtek od 12 do 20, ale čtvrtek se drží jen jednou měsíčně.

Kurzy pro veřejnost, tedy nečleny ZKO, probíhají v sobotu od 9 do 16 hodin. Zpravidla se během soboty na místě protočí deset psů.

Zhruba šestkrát do roka se pak na cvičišti koná akce, na níž se najednou sejde více než dvacet psů.

ZKO v Újezdu nad Lesy má zhruba 30 členů, roční příspěvek je 800 korun. Roční nájem pak dosud Městské části Praha 21 platily ve výši 6 800 korun.