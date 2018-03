V našem století je migrace realitou, říká německý poslanec Lambsdorff

PRAHA Geostrategická poloha kontinentu vyžaduje, že Evropané musí daleko lépe spolupracovat, domnívá se Alexander hrabě Lambsdorff. Představa, že by státům jako Česko nebo Německo bylo lépe, pokud by byly samy a mimo Evropskou unii, je prý mylná. S místopředsedou poslanců německých liberálů hovořil Robert Schuster. Rozhovor vychází v sobotních LN.

LN: Jak by měla Evropská unie v budoucnu vypadat? Měla by se proměnit na Spojené státy evropské? Nebo se definitivně proměnit na více rychlostní Evropu?

Mělo by se jednat o vícerychlostní Evropu. Základy máme položené už nyní, kdy některé členské státy platí eurem, jiné ještě ne.

Vzhledem ke geostrategické poloze Evropy ale musíme všichni lépe spolupracovat. Uvedu jenom pár hesel: Putin, Ukrajina, Erdogan, severní Afrika a běženci, Trump a brexit.

Když se podíváte na nejbližší okolí Evropy, uvidíte, že je to nesmírně obtížný terén. Představu, že v tomto kontextu by státům jako České republice, ale třeba i daleko větším, jako je Německo, bylo lépe, pokud by byly samy, vůbec nesdílíme.

LN: Podporujete vznik Spojených států evropských, jak o nich hovořil šéf sociálních demokratů Martin Schulz?

My sice máme v našem programu, že Evropa by jednou měla být uspořádána federálně, ale nemá to být kopie současných národních států.

Mělo by se jednat o Evropu, která dokáže některé úkoly vykonávat společně, k čemuž patří například agentura Frontex čili společné úsilí o zajištění vnějších hranic. Podle mě by k těmto společným úkolům mělo patřit i posílení Europolu. Proč se tato agentura stále ještě neproměnila na jakési evropské FBI? Teroristy nezajímají hranice mezi národními státy.

LN: Pokud by s tím ale některé členské státy nesouhlasily, co se s nimi má stát? Mají být vyloučeny, jak to navrhl Martin Schulz?

Určitě ne. Cílem přece nemá být vyloučit státy visegrádské skupiny. Němečtí liberálové kdysi hodně silně prosazovali rozšíření Evropské unie o státy střední a východní Evropy, a to v dobách, kdy to bylo ještě nepopulární.

Přiznávám, že se mi nelíbí, co se v­ některých z těchto států v poslední době děje. Nic to ale nemění na tom, že jsou součástí evropské rodiny.

