Lana del Rey vyrazí do Evropy na turné, ale teď se potýká s žalobou od Radiohead

LOS ANGELES Americká zpěvačka Lana del Rey v dubnu vyrazí na koncertní šňůru po Evropě. Teď se ale dostala do problému kvůli své písni Get Free. Kapela Radiohead zpěvačku zažalovala, protože píseň údajně vykrádá jejich hit Creep z roku 1993.

„To o žalobě je pravda. I když vím, že moje skladba Get Free se písní Creep neinspirovala, Radiohead mají pocit, že ano. Chtějí 100% ze zisků písně. Nabídla jsem jim 40%, ale oni chtějí jedině všechno. Jejich právníci jsou neodbytní, takže to potáhneme k soudu,“ napsala populární americká zpěvačka na svůj Twitter. Zajímavé je, že ukradenou částí v Get Free má být pouze návaznost jednotlivých akordů. Nejedná se tak o celé pasáže, jak to

Na pondělním koncertu v Denveru oznámila Lana del Rey fanouškům, že soudní spor může znamenat i úplné vymazání skladby Get Free z jejího alba Lust for Life, na kterém se píseň objevila. O tom Lana prohlašovala, že je její osobní zpovědí a skladba Get Free pro ni tak mnoho znamená.



Lana del Rey se v rámci svého svého světového turné přesune v polovině dubna do Evropy. Českým fanouškům bude nejblíže 16. dubna na koncertě v Berlíně.

Kvůli skladbě Creep měla problémy i sama kapela Radiohead. Po jejím vydání v roce 1993 je zažalovala kapela The Hollies. Creep měla totiž vykrádat jejich skladbu The Air That I Breathe z roku 1974. Po mimosoudním vyrovnání byli Albert Hammond a Mike Hazelwood z The Hollies dodatečně uvedeni jako spoluautoři Creep.